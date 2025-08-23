Más de 300 inscritos en las Travesía a nado de Ribadesella y en el Descenso a nado de la ría del Sella de este sábado en Ribadesella

Más de 300 deportistas se han inscrito, tanto asturianos como de otras comunidades autónomas, incluso algunos extranjeros, para tomar parte en la XXVI Travesía a nado de Ribadesella (1.000 metros de recorrido), programada para las 17.00 horas de este sábado, 23 de agosto, y en el XVI Descenso a nado del Sella (3.800 metros de trazado), desde Lloviu hasta el puente de Ribadesella), prueba prevista para las 18.00 horas.

Ambas citas están organizadas por el CN Ciudad de Gijón y la Territorial de Pentatlón, así como patrocinada por la concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Ribadesella y, además, cuenta con la colaboración de la Dirección General de Deportes del Principado de Asturias.