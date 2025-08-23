Abel García Cimentada, en el top-ten de los cangueses vencedores del Sella, tendrá su placa en Cangas

Abel García Cimentada es el décimo deportista de Cangas de Onís que logra imponerse en el prestigioso Descenso Internacional del Sella, en esa ocasión luciendo los colores de la Sociedad Cultural y Deportiva de Ribadesella. Ese éxito lo cosechó el pasado 9 de agosto, en la 87ª edición de la Fiesta de las Piraguas de Asturias, en la modalidad de K-1 y en categoría senior. Por ello, el Ayuntamiento que preside el popular José Manuel González Castro pondrá la correspondiente placa conmemorativa en el pavimento pétreo de la calle Campeones Cangueses del Sella, en los aledaños del emblemático puente "romano", toda vez que ya ha sido encargada hace escasas fechas.

Juan Manuel Feliz Granda, actual presidente del Comité Organizador del Descenso Internacional del Sella (CODIS), fue el primer cangués (oriundo de El Portazgu) en conseguir la victoria en la mítica prueba de descenso de ríos. Aconteció en el año 1968, formando en aquella oportunidad barco de equipo con el parragués José Luis Gutiérrez Soto, apodado 'Pepón, el barqueru'. Por su parte, Antonio 'Ton' Soto Zaragoza, lo ganó en tres oportunidades, en K-2: dos de ellas (1987 y 1989) con Rafael 'Falu' Hernanz Pandiella y la restante (1992) con el gozoniego Juan Ramón González, 'Monotos'.

Eso sí, quién más victorias selleras ostenta es Kiko Vega Suárez -por cierto, técnico de Javi Sánchez en La Cultural de Ribadesella-, campeón en los años 1997, 2005, 2007 y 2016, todas en K-1. Otro cangués, "Calo" Soto se hizo con la victoria en 1982, igualmente en K-1. Por otro lado, Ana Rodríguez triunfó en el Sella en 1978, en K-1, y en 1979 escribió una de las más brillantes páginas del piragüismo femenino español al conquistar en los Juegos Mediterráneos de Split la presea de bronce, en distancia olímpica; y Laura Valdés Sobrecueva venció en el año 2001, en K-2 (junto a la riosellana María Blanco Celdrán), pioneras al reivindicar los honores de Vencedoras del Sella en el podio de Ribadesella, igual que los hombres.

El penúltimo piragüista cangués en subirse a lo más alto del podio del Sella, antes que Abel, fue otro palista que, igualmente, milita en las filas de La Cultural riosellana, Javier Sánchez García -este el año pasado, en 2024, en K-1 senior). Y con anterioridad también lo hizo Alberto Plaza Sagredo (vencedor en el año 2017), igualmente en la modalidad de K-1, también con los colores de la Sociedad Cultural y Deportiva de Ribadesella. Los tres, como anécdota, forman parte del grupo de trabajo que dirige en la entidad polideportiva riosellana Kiko Vega Suárez.