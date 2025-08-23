El Fartukarte, el festival de comida en la calle de Ribadesella, cumple diez años. Una década de "felicidad ambulante", en palabras de Raquel Baragaño, de la organización del certamen, abierto hasta la medianoche de este domingo. El balance no puede ser mejor, con un crecimiento de participantes y de público, encantado de celebrar la décima "fartura" en el paseo de La Grúa.

Las Aniciadoras saltan de Ribadesella al Mercáu de Porrúa | ARTURO SOLÍS

La gastronomía más original sobre ruedas –sin olvidar a celiacos, vegetarianos y veganos– se puede encontrar en Ribadesella, además de mucho más. Hay más de 70 expositores de moda, artesanía y alimentación en la "zona market"; actuaciones musicales diarias, sesiones de yoga, espectáculos de luz y color, entretenimiento infantil... Los autocaravanistas tienen facilidades para instalarse en la zona. "Tres días de diversión, disfrute en familia, con amigos y en un ambiente inigualable, al lado del mar y en un paraje que pocas veces se disfruta de manera tan intensa", resume la organización del Fartukarte.

Las Aniciadoras saltan de Ribadesella al Mercáu de Porrúa

El Mercáu de Porrúa (Llanes), pionero en Asturias en reunir artesanía, etnografía y folclore, regresa este fin de semana con un completo programa en su 24.ª edición, que pregona el músico Héctor Braga (12.45 horas). Tanto este sábado como mañana hay un sinfín de actividades. Entre ellas, una obra de teatro a cargo de Las Aniciadoras Salguerinas de Pillarno, a partir de las 21.15 horas. El grupo (en la foto) actuó ayer noche en el Fartukarte.