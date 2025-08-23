El asturcón tiene mucho tirón en el Sueve y atrae a las nuevas generaciones: "Esta fiesta siempre se ha sabido adaptar"

Hubo este 2025 una especie de justicia divina para la Fiesta del Asturcón en el Sueve. Porque después de que el año pasado la romería de la majada de Espineres (Piloña) tuviera que suspenderse a la tarde por la lluvia y la niebla, este sábado 23 de agosto lució un sol como pocos recordaban. Las temperaturas fueron de lo más agradables, tirando a tórridas a eso de mitad del día. Y estuvo despejado. Lo que permitió cumplir con todo el programa a la par que disfrutar de las impresionantes vistas a 840 metros de altitud que ofrece esta parte de la sierra oriental asturiana.

Justicia divina, efectivamente. Porque el buen tiempo no pasó ni siquiera desapercibido para el párroco de la unidad pastoral de Infiesto David Álvarez, quien al inicio de la misa de campaña no pudo evitar referirse a lo "guapo" que estaba el día. Tampoco lo obviaron los galardonados en esta 45.º edición: los que intervinieron optaron por acortar sus palabras para no someter a los presentes a un baño de sol excesivo. Rozaban las dos de la tarde, tocaba ya una sidra bien fría y ponerse a comer.

Javier Escobio, Juan Luis González, Víctor Villar Pis y Juan Cofiño.

La cuestión es que el escenario fue perfecto en Espineres para la Fiesta del Asturcón, el verdadero protagonista de la jornada. Este caballo de montaña asturiano, de piel brillante tirando a negra, duro y de gran resistencia, demostró en las diferentes exhibiciones por qué ha logrado sobrevivir al paso de los siglos.

En su historia encandiló a un emperador en Roma, atrajo la atención del recordado Félix Rodríguez de la Fuente e incluso sirvió de medio de transporte en un largo viaje Madrid (echó unos 15 días) para un vecino de Borines. Ahora, ya entrado el siglo XXI, su tirón sigue intacto, sin obviar a las nuevas generaciones, pues hubo cola de niños para darse paseos en a lomos de "Galleta" y "Macalpi".

Armando García y Jaime Bastián dirigieron a primera hora a la hembra, 8 años, y al macho, año y medio. Noah García abrazó a los más pequeños Noah Meca y Diego Rodríguez, entre los primeros en disfrutar del paseo. "Siempre se ha sabido adaptar a todo, al tiempo y a la montaña asturiana. Ahora sus fines son más bien para el ocio", describe Fernando Casanueva, de la Asociación de criadores de asturcón de Asturias (ACAS), organizadora de la fiesta y a la que hay que agradecer que el caballo siga corriendo veloz y salvaje por el Sueve.

Porque aunque fuerte y robusto, también ha pasado por malos momentos, como sucedió a finales de los años 70 del siglo pasado, cuando estuvo a punto de extinguirse. Pero los pastores no se resignaron y ayudaron a ese caballo que primero les ayudó a ellos. Así que hoy en día ahí sigue. Y una vez al año tiene una cita ineludible a finales de agosto con los asturianos en las alturas del Sueve, donde es el centro de atención.

Por eso el pregonero de la fiesta de esta edición, el exdirector de la Marina Mercante Rafael Lobeto Lobo (Lozana-Piloña, 1949) no dudó en pedir permiso al asturcón para empezar su discurso. Una intervención en la que hizo un repaso a sus orígenes y tuvo una mención para todas aquellas personas destacadas en su trayectoria.

Eva Ledo y José Luis Alonso.

Volvió Lobeto Lobo al Sueve 34 años después, pues en 1991 ya recibió el "Asturcón del año". Él mismo lo recordó y en esta ocasión quiso aprovechar su renovado protagonismo para hacer una llamada al entendimiento político, el mismo del que él fue testigo durante la Transición. "No podemos evitar los incendios, no podemos evitar que vengan familias enteras de África y encuentren la muerte, pero hay una palabra clave que es entendimiento", señaló el piloñés en referencia a dos de los principales temas de actualidad por los que se enfrentan sin cesar los dos grandes partidos de España, PP y PSOE.

Aplaudido fue Lobeto Lobo, cuya intervención dio paso a la entrega de distinciones en un acto conducido por Luis María Morago "Chusmi". El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), Jesús María Chamorro, se llevó el "Asturcón del año", mientras que la delegación de Defensa en Asturias fue reconocida de forma especial, para lo que estuvo presente el coronel del Ejército de Tierra Juan Luis Gutiérrez. Más galardonados: Joaquín Prendes, de 85 años, y María Agustina Mercado, de 93, por su dedicación y toda una vida en el campo; el pastor y quesero de gamonéu José Luis Alonso; los domadores de asturcón Jaime Bastián y Armando García; el vecino Secundino Palacios, por su colaboración con la fiesta; los exmiembros de ACAS Javier Escobio y Víctor Villar Pis; y el visitante de menor edad, Enol Meca, que nació el pasado mayo.

De autoridades estuvieron el presidente de la Junta, Juan Cofiño; la consejera de Educación, Eva Ledo; el director del Banco de Tierras, José Manuel Feito; el alcalde de Piloña, Iván Allende, y los de Colunga (José Ángel Toyos), de Cabranes (Saúl Bastián), de Castrillón (Eloy Alonso) y de Caravia (Salomé Samartino); el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, y el diputado Luis Venta; entre otros.

Lorena Villar, teniente de alcalde de Villaviciosa, y Joaquín Prendes.

La mayoría tenía previsto quedarse a la tarde, a uno de los actos centrales de la jornada: las exhibiciones de marcaje y doma de asturcones. Fue lo que el año pasado no pudo celebrarse debido a la lluvia, así que esta ocasión había muchas ganas.

El espectáculo no defraudó. Primero estaba previsto marcar –con pintura biodegradable, de forma indolora– a 7 de los 9 asturcones que han nacido este año. Y luego llegó la doma, con "Cericu", el ejemplar que toma el relevo de su padre, el recordado "Indomable", que durante años hizo honor a su nombre y se resistió a ser montado por ningún jinete.

El espectáculo puso el broche final a una jornada perfecta en Espineres, con una fiesta del Asturcón "perfecta", a juzgar por muchos presentes. Y que pone su vista en lograr la declaración de interés turístico internacional. Nada se pone por delante al caballo asturiano.