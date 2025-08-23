Cangas de Onís actúa en la senda fluvial del Sella, tras las quejas de los usuarios por su mal estado de conservación
En la tarde del viernes se retiraron los árboles caídos que obstaculizaban el paso por el itinerario
Usuarios de la senda fluvial del Sella, que une la urbe de Cangas de Onís con la ribereña localidad canguesa de Villanueva, donde se asienta el emblemático Parador de Turismo 'Monasterio de San Pedro de Villanueva', denuncian el deplorable estado que presenta actualmente en algunos puntos concretos de la misma y eso que se trata de un camino con gran aceptación para los amantes del turismo de naturaleza. "A la altura del sitio conocido como los higos chumbos, no se pasa si no se está ágil", al encontrarse unos árboles caídos sobre el camino, señaló una vecina de Cangas. "Y por la carretera, por el paseo, nos comen los bardos y les ortigas", añadió.
Sin embargo, en la tarde del viernes, atendiendo la reivindicación vecinal, el Ayuntamiento de Cangas de Onís desplazó la pertinente maquinaria de Obras y Servicios para la retirada de los árboles que impedían el paso a los usuarios por ese lugar de la senda fluvial Cangas-Villanueva. Una actuación rápida y eficiente del regidor popular José Manuel González Castro en plena temporada alta para el sector turístico en el área de influencia de la comarca de los Picos de Europa y, por supuesto, también en la ribera del Sella.
- Tensión en el lavaderu y polémica rural en Llanera: identificado un vecino por lavar su alfombra con jabón chimbo
- El encarcelado por el crimen de Avilés (que había sido denunciado por violencia de género) defiende su inocencia mientras la Policía busca más pruebas
- El mayor laberinto vegetal de España está en Llanes y entre maizales: para entrar solo hay que ayudar contra el ELA
- Colas en Lidl, el pequeño electrodoméstico con el que ahorrarás mucho dinero está casi a la mitad de su precio
- Estas son las carreras más codiciadas este año de la Universidad de Oviedo (repiten las habituales y hay alguna novedad)
- Muere Javier Cid, colaborador de Sonsoles en Antena 3 y referente del periodismo y la defensa del colectivo LGTBIQ+
- Avilés tendrá un nuevo hotel: será de una estrella, con 25 habitaciones y estará en pleno centro de la ciudad
- La indignación de una pareja de Oviedo a la que prohibieron entrar con su perra guía a un local: 'Que esto no vuelva a ocurrir a nadie. Es bochornoso