Cangas de Onís actúa en la senda fluvial del Sella, tras las quejas de los usuarios por su mal estado de conservación

Usuarios de la senda fluvial del Sella, que une la urbe de Cangas de Onís con la ribereña localidad canguesa de Villanueva, donde se asienta el emblemático Parador de Turismo 'Monasterio de San Pedro de Villanueva', denuncian el deplorable estado que presenta actualmente en algunos puntos concretos de la misma y eso que se trata de un camino con gran aceptación para los amantes del turismo de naturaleza. "A la altura del sitio conocido como los higos chumbos, no se pasa si no se está ágil", al encontrarse unos árboles caídos sobre el camino, señaló una vecina de Cangas. "Y por la carretera, por el paseo, nos comen los bardos y les ortigas", añadió.

Sin embargo, en la tarde del viernes, atendiendo la reivindicación vecinal, el Ayuntamiento de Cangas de Onís desplazó la pertinente maquinaria de Obras y Servicios para la retirada de los árboles que impedían el paso a los usuarios por ese lugar de la senda fluvial Cangas-Villanueva. Una actuación rápida y eficiente del regidor popular José Manuel González Castro en plena temporada alta para el sector turístico en el área de influencia de la comarca de los Picos de Europa y, por supuesto, también en la ribera del Sella.