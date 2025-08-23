Colombres se emociona con su día grande: así se celebra La Sacramental

Colombres celebró el día grande de La Sacramental con tradicional repique de campanas a las 9 de la mañana. Uno de los momentos más especiales es la llegada del ramo a la iglesia, portado en esta ocasión por Jesús Valdés, Javier Sampedro, Juan Díaz y Samuel Álvarez y financiado por Lupe Cabezas, como es tradicional desde hace más de cuarenta años.

A las 11:30 horas partió el ramo desde el antiguo consultorio en dirección a la iglesia y acompañado de más de un centenar de mozas. Delante iban los hermanos David y Fernando Gómez de Camijanes, gaitero y tamboritero, respectivamente. Antes de llegar a la iglesia se unió a la comitiva principal otro ramo proveniente del barrio de La Linde, que desde hace un lustro financia Francisca Darrosa. Fueron sus dos hijos, Ángel y Álvaro Gutiérrez, junto a dos amigos, los encargados de transportarlo.

Fue el momento central de una celebración que continuó con sesión vermú en la plaza Manuel Ibáñez. Este domingo la fiesta sigue con misa por los socios difuntos, sesión vermú y romería. El broche final de las fiestas de La Asunción y la Sacramental será el lunes con una espicha.