Instalan nuevos detectores de velocidad en la travesía de la N-625, en el pueblo de Les Roces (Cangas de Onís)

La travesía de la ribereña localidad de Les Roces, en término municipal de Cangas de Onís, en la N-625 (denominada antaño León-Santander) dispone de sendos y flamantes detectores de velocidad con pantalla informativa LED, cuya ejecución llevada a cabo por operarios del organismo competente en Carreteras del Estado, en el marco de las medidas de mejora de la seguridad vial en zonas rurales y travesías urbanas.

El dispositivo ha sido colocado estratégicamente en una vía con alta frecuencia de tráfico local y comarcal, con el objetivo de concienciar a los conductores sobre su velocidad real, a través de un sistema no sancionador, pero sí educativo y disuasorio. Desde la Asociación 'Juntos por Cangas', valoran "positivamente esta nueva instalación como un paso en la buena dirección, pero consideramos que no es suficiente".

"Tras escuchar a los vecinos y analizar los accidentes ocurridos en los últimos años en la zona de Las Rozas, apoyamos la solicitud que los vecinos han realizado en repetidas ocasiones", dicen desde el citado colectivo vecinal y que se resumen en "la instalación de un radar fijo, sancionador y permanente, como medida real de disuasión frente al exceso de velocidad".

"Lamentablemente, y a pesar de que esta petición vecinal ha sido presentada en varias ocasiones ante las autoridades competentes, no se ha avanzado de manera efectiva en su implementación. Por ello, desde nuestra asociación reiteramos nuestro respaldo a los vecinos de Las Rozas y pedimos a las administraciones implicadas que den el paso definitivo hacia una solución efectiva, permanente y que proteja realmente a los residentes", sentencia la Asociación 'Juntos por Cangas'.