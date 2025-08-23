Es el Riverland, en palabras de Isidro Hernández, de su organización, un festival "nicho" de música para gente que sabe lo que le gusta, alejada de lo comercial. El certamen que abrió este viernes sus puertas en Arriondas (Piloña) y llenará de sonido la orilla del Sella reunirá hasta el domingo a unas 60.000 personas, en su mayoría acampadas en la zona.

El Riverland empieza a sonar en Arriondas para 60.000 asistentes

Jóvenes de todas las partes del mundo de entre 18 y 25 años asisten al certamen que tiene un cartel con más de 70 artistas. Entre ellos destacan, según la organización, Yung Beef, encargado del broche final en la tercera y última jornada. Este viernes la música comenzó a sonar a última hora de la tarde y así durante 12 horas. Judeline, Mvrk o D. Valentino son otros de los nombres que destacan en el amplio programa. "En España no hay nada igual al Riverland. Todo está vendido desde hace tiempo", destacan.

Atascos

La cita ocasionó importantes retenciones en Cangas de Onís. En los peores momentos, fue necesario invertir una hora y treinta minutos en el tramo entre Cangas y Arriondas. La ralentización del tráfico se notó desde primeras horas de la mañana. "Hora y media desde Cangas a Arriondas. Sin comentarios", comentó una vecina canguesa que empleó ese tiempo en hacer los apenas 7 kilómetros que separán, por la N-625 (antaño León-Santander por Cangas de Onís), la vieja capital del Reino de la capìtal parraguesa, convertida esta jornada en un trasiego constante de vehículos, la mayoría de ellos con destino al Riverrland Fest.