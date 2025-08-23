Los vecinos de Arenas reiteran su rechazo a la planta de biogás: "Cabrales no se calla"
La plataforma civil congregó a cientos de personas y ya suma casi 9.300 firmas contra la iniciativa
Arenas de Cabrales volvió a echarse a la calle este sábado (es la segunda manifestación en lo que va de año) para mostrar su rechazo al proyecto para construir en la localidad una planta de tratamiento de residuos queseros y ganaderos (purines y sueros) para fabricar biogás. Los manifestantes, convocados por la plataforma civil "No al biogás de Arenas de Cabrales", estiman que unas setecientas personas participaron en la convocatoria contra un proyecto que consideran "una amenaza para la salud, el turismo, el medio ambiente local y los puestos de trabajo que dependen de estas actividades". Los portavoces de la plataforma denunciaron que la autorización para la manifestación otorgada por la Delegación de Gobierno y el Ayuntamiento de Cabrales imponía restricciones al recorrido solicitado, lo que ven una limitación de sus derechos. "Nos quieren intimidar con multas de hasta 10.000 euros, pero no nos van a silenciar", señalaron.
El movimiento vecinal cuenta ya con casi 9.300 firmas de rechazo al proyecto y estiman que se han presentado alrededor de 800 alegaciones. En este sentido, piden al Ayuntamiento de Cabrales y a la Entidad Local Menor de Arenas que escuchen a los vecinos y "respeten la voluntad de la mayoría". El movimiento vecinal dejó claro durante los discursos que no se van a rendir: "Cabrales no se calla. Arenas exige respeto. Seguiremos luchando con firmeza por nuestra tierra, por nuestros vecinos y por nuestro futuro".
Añadió el colectivo que la planta es "una iniciativa impuesta, que nadie en el municipio ha solicitado, concebida únicamente para favorecer intereses económicos privados, mientras traslada los perjuicios ambientales y sociales y de salud a la población local". En este sentido, advierten que el 80% de la economía local de Cabrales depende del turismo y que este proyecto hace peligrar el sustento del concejo.
Sobre el argumento de que las queserías y ganaderías del concejo necesitan esta instalación para la gestión de sus residuos, la plataforma ciudadana opina que las tres plantas que ya operan en Asturias (en Navia, Serín y Tineo) tienen capacidad para recibir más producto. "Algunos ganaderos y queseros responsables ya envían allí sus residuos", añaden.
La plataforma que canaliza la oposición al proyecto denuncia el "silencio" del Ayuntamiento y los organismos públicos implicados: "Esta ausencia de transparencia y de respuesta deja en evidencia un abandono total hacia la ciudadanía". El colectivo anunció nuevas movilizaciones coincidiendo con la próxima Feria del Queso.
