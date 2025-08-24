Enfrentamiento en pleno escenario del Riverland: una cantante irrumpe en el escenario y le arranca el micrófono a otra
BB Trickz interrumpió de forma agresiva la actuación de Metrika y se formó un tumulto en pleno directo
Desde el festival, que ha sumado 60.000 espectadores en tres días, aseguran que la sangre no llegó al río
El enfrentamiento y pique entre dos artistas de la escena urbana española, BB Trickz y Metrika, llegó poco menos que a las manos en el festival Riverland, que se celebró este fin de semana cerca de Arriondas. Según muestran los vídeos que circulan por las redes y el testimonio de fans, BB Trickz irrumpió en el escenario para arrebatarle el micrófono a Metrika y se formó un tumulto entre dos grupos. El lío podría haber seguido en el camerino, según ambas partes, pero desde el festival aseguran que en ningún caso llegó la sangre al río.
Los asistentes al festival que estaban presentes en la noche del sábado se vieron sorprendidos cuando BB Trickz subió de repente al escenario donde actuaba Metrika, dos artistas de renombre en la escena underground urbana. La primera le arrancó el micrófono a la segunda para decir algo que resultó ininteligible al estar activado el autotune al que recurren este tipo de cantantes.
Fuentes de la organización del Riverland confirman que ambas actuaban en escenarios diferentes: BB Trickz en el principal y Metrika en la carpa. Al acabar su actuación la primera, fue cuando se dirigió al emplazamiento de la segunda. Las mismas fuentes afirman que la interrupción del espectáculo se solventó rápido y que el problema no fue a más entre bambalinas. Más allá de este tumulto en el escenario, desde la organización destacan el "gran ambiente" vivido en esta edición del Riverland, "la mejor de todas hasta ahora", y por la que han pasado 60.000 personas durante sus tres días de duración.
El caso es que el enfrentamiento entre ambas continúa en redes sociales, donde la propia Metrika aseguró que BB Trickz acabó en urgencias del hospital de Arriondas, extremo sin confirmar. Al parecer, según los seguidores de ambas artistas, su pique ya es de hace tiempo. Circula por las redes un vídeo en el que Metrika se dirige al público en un concierto asegurando que BB Trickz no acudió a ese otro festival por miedo a que ella le robase los fajos de billetes que suele mostrar en sus espectáculos.
