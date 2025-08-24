En el Mercáu de Porrúa no cabe un alfiler: "Hay más gente este año"
La cita, organizada por la Asociación Cultural Llacín, origina largas caravanas en los accesos por el éxito de la convocatoria
"Todos los que lleren esti bandu han de saber que pola disposición del Ayuntamientu, l’asociación Cultural Llacín y toos los vecinos d’esti pueblu va entamase’l XXXIV Mercáu de Porrúa. Invítase a toes les xentes de bona fe y bonfaer a que’empobinen los sos pasos a esti mercáu nel qu’elles y toles sos mercancíes y bienes van tar protexíos a destayu". El singular cartel del tradicional "Mercáu", una referencia en la región, surtió efecto y cientos de personas se desplazaron ayer hasta la localidad llanisca, llena a reventar.
Casilda Ríu, artesana, da cuenta del éxito y asegura que es una de las ediciones "de más gente", por lo que espera que las ventas sean buenas. El éxito de la cita motivó largas caravanas para llegar al lugar y reunió a miles de personas de diferentes procedencias.
La asociación cultural Llacín elige cada cuarto domingo de agosto para celebrar esta cita que pretende recrear un mercado antiguo y en el que no faltan recreaciones de oficios, personajes mitológicos, además de baile y música tradicional.
La madrileña Lucía López descubrió el mercado este año y se quedó totalmente "alucinada" con la cantidad de puestos" y la variedad de actividades que se ofrecen durante todo el fin de semana. Entre los visitantes también estuvo la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo.
El mercado, en el que ejerce de pregonero el músico Héctor Braga, continúa hoy con una extensa programación, desde pasacalles a teatro, pasando por actuaciones musicales. La última, a las 21:30 horas, corre a cargo de los de Llacín.
