El queso que sorprende en Cangas de Onís: El "El Puentón" es la inspiración del quesero Manolito Blanco
El producto, que llama la atención por su forma, "tiene una base de leche cruda de vaca y está ligeramente ahumado"
Los quesos artesanos despiertan la atención de turistas y visitantes en el mercado semanal de Cangas de Onís, el cual se celebra todos los domingos del año en los soportales y alrededores del Palaciu Pintu, a escasos metros de la iglesia parroquial Santa María de la Asunción. Este domingo llamaron la atención y mucho los inspirados en el emblemático Puente Romano, también conocido por los lugareños como 'El Puentón' o 'Puente Vieyu'
Las singulares piezas con la forma del puente fueron elaboradas artesanalmente por el cangués "Manolito" Blanco, vecino del núcleo rural de Onao (Cangas de Onís). Tienen una base de leche cruda de vaca y están ligeramente ahumados. Los citados quesos están madurados bajo la denominación "La Cunia", "con sabor de cata equilibrado; agradable toque cremoso; y en retrogusto permanece su mantecosidad".
