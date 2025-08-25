El cine en la calle vuelve a Arriondas: consulta aquí toda la programación

Arriondas abre esta noche una nueva edición del Ciclo de Cine en la Calle ‘Memorial Miguel Ángel Aramburu’. Las proyecciones, que durarán toda la semana, tendrán lugar en la plaza García Dory, en la villa parraguesa. En caso de lluvia, se trasladarán a la Casa de Cultura ‘Benito Pérez Galdós’. "Cine para todos los públicos para cerrar la programación cultural del mes de agosto", abunda el alcalde, Emilio García Longo.

Hoy se proyectará la película "Del Revés 2". Mañana, martes, tocará el turno de "Cariño, he encogido a los niños". El miércoles se podrá ver "Space Jam" y, el jueves, la película "Jumanji". El viernes, la opción elegida es "Una película de Minecraft", mientras que el sábado se proyectará "La gran aventura de Mortadelo y Filemón". El ciclo se cierra el domingo con "Vaiana 2".