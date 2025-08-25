El cine en la calle vuelve a Arriondas: consulta aquí toda la programación
Las películas se proyectarán en la plaza García Dory a partir de las diez de la noche
Arriondas abre esta noche una nueva edición del Ciclo de Cine en la Calle ‘Memorial Miguel Ángel Aramburu’. Las proyecciones, que durarán toda la semana, tendrán lugar en la plaza García Dory, en la villa parraguesa. En caso de lluvia, se trasladarán a la Casa de Cultura ‘Benito Pérez Galdós’. "Cine para todos los públicos para cerrar la programación cultural del mes de agosto", abunda el alcalde, Emilio García Longo.
Hoy se proyectará la película "Del Revés 2". Mañana, martes, tocará el turno de "Cariño, he encogido a los niños". El miércoles se podrá ver "Space Jam" y, el jueves, la película "Jumanji". El viernes, la opción elegida es "Una película de Minecraft", mientras que el sábado se proyectará "La gran aventura de Mortadelo y Filemón". El ciclo se cierra el domingo con "Vaiana 2".
- Xabi Alonso elogia al Tartiere tras el duelo ante el Oviedo: 'Mis jugadores han dicho que el ambiente era precioso
- Fallece el poleso Ramón Fernando García Gutiérrez, histórico ciclista máster que fue varias veces campeón de Asturias
- El lamento de Juanma Castaño ante el inminente cierre de un restaurante histórico de Gijón: 'El mejor chigre del mundo
- Éxtasis en la llegada del Real Madrid a Asturias: autógrafos de Mbappé y Vini, esperas desde las cinco de la madrugada, y hasta algún desmayo...
- Indra inicia su despliegue en Asturias: la multinacional empieza a fichar a un centenar de ingenieros para la planta de blindados del Tallerón
- “Oh, Enzo Cazorla”: el golazo del hijo de la leyenda azul ante el Sporting
- Dos menores de edad heridos tras un fuerte accidente en Gijón: el vehículo acabó estrellado contra una casa
- Crónica de un Descenso Folklórico que asciende a lo más alto batiendo todos sus récods y con El Otero Team como ganador