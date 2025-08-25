Cuatro heridos al chocar un coche y una moto en la nacional en Buelna (Llanes)

Una colisión entre un turismo y una motocicleta en la carretera nacional a la altura de la localidad llanisca de Buelna se saldó a primera hora de la tarde de este domingo con cuatro heridos de diversa consideración. El accidente se produjo a las 14.44 horas, según informó la Guardia Civil de Asturias, que recibió una llamada de aviso en la Central Operativa de Tráfico y Seguridad Vial (COTA), que remitió a varias patrullas al lugar del siniestro.

El accidente, registrado en el punto kilométrico 289,3 de la N-634, implicó un turismo Lexus y una motocicleta Suzuki. Como resultado, cuatro personas resultaron heridas, entre ellas el conductor de la motocicleta. Los heridos recibieron asistencia por parte de medios del SAMU. Los agentes de la Guardia Civil de Tráfico realizaron las correspondientes pruebas de alcoholemia a los conductores, que resultaron negativas.

Fallecidos en la carretera

Cinco personas fallecieron, tres de ellas motoristas, y dos resultaron heridas en sendos accidentes de tráfico registrados este fin de semana en las carreteras. El viernes, una persona perdió la vida y otra resultó herida en un accidente en la localidad de Fernán Núñez (Córdoba). Ya el sábado, dos motoristas fallecieron en dos siniestros en Benidorm (Alicante) y en Madrid, mientras que este domingo otras dos personas murieron, una de ellas era motorista, y otra resultó herida en dos accidentes en Berrocal (Huelva) y en Susinos del Páramo (Burgos) . Además, cinco personas murieron este domingo en el sur de Portugal al caer su vehículo por un puente, a la altura del municipio de Monchique. Los cadáveres no han sido identificados, al quedar carbonizados.