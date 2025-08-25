La vida es un festival en el Oriente: Del "Fartukarte", de Ribadesella, al "Riverland", de Arriondas

Raquel Baragaño, de la organización del Fartukarte, está más que contenta por el resultado del festival de comida en la calle –además de música, teatro, mercado...– en Ribadesella. Pero está aún más sorprendida porque dice que después de diez años de la primera edición (ésta ha sido la novena pues hubo un año en blanco) este es el primero que ha hecho buen tiempo los tres días que dura el certamen.

"Siempre hemos tenido algún día malo. En 2023 fue terrible, un año hubo una galerna un viernes... Siempre algún día mal. Pero este ha sido único", celebra Baragaño, quien a falta del balance final calcula que entre 30.000 y 40.000 personas habrán pasado por los puestos de comida ambulante y mercado instalados desde el pasado viernes en el Paseo de la Grúa riosellano.

El Fartukarte tenía previsto cerrar sus puertas este domingo, al igual que otros festivales repartidos por todo el Oriente, como el Riverland en Arriondas (Parres) y el Playa Madre en Caravia. En todos, los organizadores y los asistentes no pueden otra cosa que celebrar el buen tiempo como gran aliado para que el resultado haya sido de diez.

Lleno en el escenario del Riverland. / Riverland

Unas 60.000 personas calculan en el Riverland que han pasado por los escenarios instalados a orillas del Sella, llenos los tres días de los amantes de la música underground y gracias a un cartel "único" en España. Los organizadores destacan el "gran ambiente" vivido en esta edición, "la mejor de todas hasta ahora". El festival cerraría sus puertas la madrugada de este lunes con la actuación de Yung Beef como artista destacado entre los más de 70 programados desde el viernes.

Único

Jóvenes de todas las partes del mundo de entre 18 y 25 años han pasado por el multitudinario certamen musical. "En España no hay nada igual al Riverland", celebran los organizadores, que tenían todo vendido desde hacía tiempo.

Las buenas temperaturas y el sol fueron también muy bien recibidos por el público que pasó por el festival Playa Madre, en Caravia, el viernes y el sábado. Carlos Ares fue uno de los más celebrados en la última jornada, que se cerraría en la madrugada del domingo con Discodelia.