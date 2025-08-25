Óscar Rodríguez (CN Camargo) y María González (CN Las Anclas) se imponen en el XVI Descenso a nado del Sella
El deportista cántabro Óscar Rodriguez Campo (Club Natación Camargo) resultó vencedor absoluto de la decimosexta edición del Descenso a nado del Sella, dilucidado en la tarde del pasado sábado, sobre una distancia de 3.500 metros, aproximadamente, entre el puente de San Román, en Lloviu, y el puente de la villa marinera de Ribadesella, tras completar el recorrido en 40 minutos y 24 segundos. La prueba estuvo organizada por el CN Ciudad de Gijón y la Federación de Pentalón de Asturias.
Segunda clasificada absoluta fue María González Vázquez (CN Las Anclas de Castrillón), triunfadora hace escasas fechas de la Travesía Playas de Gijón-2025 y también ganadora en categoría femenina de la anterior edición del Descenso a nado del Sella, en 2024, quién empleó en esta oportunidad un tiempo de 40 minutos y 26 segundos. Tercero en la clasificación general, segundo entre los hombres, sería Aitor Fernández Amor (CN Las Anclas de Castrillón), que paró el cronómetro en 40 minutos y 28 segundos.
