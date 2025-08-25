Óscar Rodríguez (CN Camargo) y María González (CN Las Anclas) se imponen en el XVI Descenso a nado del Sella

Un momento de la salida de la prueba.

Un momento de la salida de la prueba. / J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

Ribadesella

El deportista cántabro Óscar Rodriguez Campo (Club Natación Camargo) resultó vencedor absoluto de la decimosexta edición del Descenso a nado del Sella, dilucidado en la tarde del pasado sábado, sobre una distancia de 3.500 metros, aproximadamente, entre el puente de San Román, en Lloviu, y el puente de la villa marinera de Ribadesella, tras completar el recorrido en 40 minutos y 24 segundos. La prueba estuvo organizada por el CN Ciudad de Gijón y la Federación de Pentalón de Asturias.

Segunda clasificada absoluta fue María González Vázquez (CN Las Anclas de Castrillón), triunfadora hace escasas fechas de la Travesía Playas de Gijón-2025 y también ganadora en categoría femenina de la anterior edición del Descenso a nado del Sella, en 2024, quién empleó en esta oportunidad un tiempo de 40 minutos y 26 segundos. Tercero en la clasificación general, segundo entre los hombres, sería Aitor Fernández Amor (CN Las Anclas de Castrillón), que paró el cronómetro en 40 minutos y 28 segundos.

TEMAS

  1. Xabi Alonso elogia al Tartiere tras el duelo ante el Oviedo: 'Mis jugadores han dicho que el ambiente era precioso
  2. Fallece el poleso Ramón Fernando García Gutiérrez, histórico ciclista máster que fue varias veces campeón de Asturias
  3. El lamento de Juanma Castaño ante el inminente cierre de un restaurante histórico de Gijón: 'El mejor chigre del mundo
  4. Éxtasis en la llegada del Real Madrid a Asturias: autógrafos de Mbappé y Vini, esperas desde las cinco de la madrugada, y hasta algún desmayo...
  5. Indra inicia su despliegue en Asturias: la multinacional empieza a fichar a un centenar de ingenieros para la planta de blindados del Tallerón
  6. “Oh, Enzo Cazorla”: el golazo del hijo de la leyenda azul ante el Sporting
  7. Dos menores de edad heridos tras un fuerte accidente en Gijón: el vehículo acabó estrellado contra una casa
  8. Crónica de un Descenso Folklórico que asciende a lo más alto batiendo todos sus récods y con El Otero Team como ganador

Óscar Rodríguez (CN Camargo) y María González (CN Las Anclas) se imponen en el XVI Descenso a nado del Sella

Óscar Rodríguez (CN Camargo) y María González (CN Las Anclas) se imponen en el XVI Descenso a nado del Sella

El cine en la calle vuelve a Arriondas: consulta aquí toda la programación

El cine en la calle vuelve a Arriondas: consulta aquí toda la programación

La Guardia Civil localiza en Mondoñedo a un gijonés desaparecido desde el 17 de agosto: había dormido "a la intemperie" y caminaba "sin rumbo definido"

La Guardia Civil localiza en Mondoñedo a un gijonés desaparecido desde el 17 de agosto: había dormido "a la intemperie" y caminaba "sin rumbo definido"

Makoke reaparece junto a su prometido y confiesa un nuevo detalle de la cancelación de su boda: "Estamos todos muy tristes"

Makoke reaparece junto a su prometido y confiesa un nuevo detalle de la cancelación de su boda: "Estamos todos muy tristes"

El momento del bombardeo israelí sobre un hospital en Gaza: al menos 20 muertos, entre ellos 5 periodistas

El momento del bombardeo israelí sobre un hospital en Gaza: al menos 20 muertos, entre ellos 5 periodistas
Tracking Pixel Contents