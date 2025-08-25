El puente sobre el Piloña, en Arriondas, coge forma: completada la colocación de la estructura
El montaje del puente, fabricado en el taller Dinametal de Lada (Langreo), se ha realizado por tramos
El nuevo puente sobre el río Piloña, en la villa de Arriondas, ya es una realidad tras 'encajar' los diversos tramos de la espectacular estructura férrea con una precisión milimétrica. Esa actuación, a cargo de la Confederación Hidrigráfica del Cantábrico, forma parte del “Proyecto de Defensa de Arriondas frente a las avenidas. Fase I (Asturias)”, cuyo objetivo principal es minimizar los efectos de las crecidas de los ríos Piloña, Sella y Chicu a su paso por la capìtal parraguesa y evitar la repetición de inundaciones como las sufridas en junio de 2010.
Los estudios hidrológicos indican que estos ríos presentan, en ciertos tramos, una capacidad de desagüe insuficiente en caso de avenida, agravada por la presencia de obstáculos como puentes y la presión urbanística en las márgenes. En este contexto, el puente existente sobre el río Piloña que da acceso al Parque de La Concordia se identifica como un punto crítico.
El presupuesto de la nueva infraestructura es de 3.733.359,50 euros. La intervención principal contempla el montaje de un nuevo puente que mejorará la seguridad y ampliará la capacidad de desagüe al eliminar el efecto obstáculo frente a crecidas. La nueva infraestructura tiene una longitud total de 164 metros entre estribos y cuenta con un tablero principal de viga mixta continua dividido en luces de 48,50 + 67,00 + 48,50 metros. Su trazado curvo en planta, con un radio constante de 240 metros, y su rasante en lomo de asno garantizan una elevación adecuada sobre el cauce.
El montaje del puente, fabricado en el taller Dinametal de Lada (Langreo), se ha realizado por tramos. Las dimensiones y peso de las piezas, junto con la gran precisión requerida en su colocación para los trabajos de soldadura, impusieron la necesidad de limitar las operaciones a condiciones meteorológicas óptimas, especialmente con respecto a la velocidad del viento y la ausencia de precipitaciones, factores que podrían condicionar el desarrollo del proyecto. Los trabajos para ejecutar la losa de hormigón que cierra la viga cajón mixta se desarrollarán en las semanas siguientes.
