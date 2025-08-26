Aparecen nuevas pintadas el anfiteatro del Sella, en Arriondas
La flamante construcción del Sella parece ser pasto de los grafiteros
El flamante anfiteatro del Sella parece ser pasto de los grafiteros, pues, han vuelto a aparecer nuevas reseñas en ese emblemático lugar de la villa de Arriondas (Parres). El pequeño 'coliseo', en las inmediaciones del puente 'Emilio Llamedo Olivera', está incluido en el “Proyecto de Defensa de Arriondas frente a las avenidas”, el cual contemplaba diversas actuaciones en los ríos Piloña, Sella y Chicu, a cargo de las empresas Ferrovial Construcción, S.A. y Arposa 60, S.L. en UTE.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Xabi Alonso elogia al Tartiere tras el duelo ante el Oviedo: 'Mis jugadores han dicho que el ambiente era precioso
- Expulsado en el mercado de ganados de Siero por ser menor
- Pablo Vázquez, concejal de Festejos de Laviana: 'Es falso que las embarcaciones del Descenso Folklórico del Nalón se hagan en Valencia
- El 'a segunda' de Vini y la confusa peineta de Florentino que incendian la polémica del Oviedo-Real Madrid
- Colas en Lidl, el pequeño electrodoméstico con el que ahorrarás mucho dinero está casi a la mitad de su precio
- El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz amplía la instrucción del 'caso Brigantina
- Pasión y récord en el Tartiere: el estadio del Oviedo registró la mejor entrada de su historia con la visita del Real Madrid
- Asturias busca 'Pueblo ejemplar': ¿cuál de estos 34 lugares recibirá la visita de la Familia Real?