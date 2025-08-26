Aparecen nuevas pintadas el anfiteatro del Sella, en Arriondas

El flamante anfiteatro del Sella parece ser pasto de los grafiteros, pues, han vuelto a aparecer nuevas reseñas en ese emblemático lugar de la villa de Arriondas (Parres). El pequeño 'coliseo', en las inmediaciones del puente 'Emilio Llamedo Olivera', está incluido en el “Proyecto de Defensa de Arriondas frente a las avenidas”, el cual contemplaba diversas actuaciones en los ríos Piloña, Sella y Chicu, a cargo de las empresas Ferrovial Construcción, S.A. y Arposa 60, S.L. en UTE.