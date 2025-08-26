El balance del Riverland: pillan a 5 con armas y a otros 4 por robos

El Festival Riverland, que tuvo lugar en Arriondas (Parres) del 22 al 24 de agosto, se saldó con cuatro detenciones por siete robos con fuerza y 232 denuncias, cinco de ellas por portar armas , dos por falta de respeto a agentes de la autoridad, otras tantas por desobediencia y 223 por consumo o tenencia de drogas en la vía pública, según ha informado la Guardia Civil en un balance sobre su labor durante el fin de semana pasado. El Riverland fue uno de los acontecimientos festivos del verano en Asturias con más alta asistencia de público; también fue el que más sanciones registró.

Una patrulla de la Guardia Civil en tareas de vigilancia.

En total, la Guardia Civil desplegó 249 efectivos de distintas especialidades en dispositivos de seguridad. Hubo 263 sanciones en total.

San Timoteo.

Fue el viernes día 22 de agosto y se celebró en Luarca (Valdés) con la asistencia de unas 15.000 personas aproximadamente. No se registraron delitos, aunque se formularon 26 sanciones por infracciones administrativas, 23 por consumo o tenencia de drogas en la vía pública, 2 por desobediencia a los agentes de la autoridad y otra por normativa nacional.

Descenso Folclórico del Nalón.

Fue en Laviana el sábado 23. La afluencia estimada de asistentes a la fiesta fue de unas 50.000 personas y en el amplio dispositivo de seguridad que realizó la Guardia Civil participaron además de las patrullas de Seguridad Ciudadana de la zona, la USECIC de la Comandancia y los GEAS (buzos de la Guardia Civil). Se registraron dos infracciones penales por lesiones y 3 infracciones administrativas por portar armas y por consumo de drogas.

Riverland.

En este dispositivo se emplearon 168 efectivos de distintas unidades de la Guardia Civil.

Los 249 efectivos empleados en los dispositivos son de distintas especialidades como son patrullas de Seguridad Ciudadana de las compañías afectadas, Usecic de la Comandancia, Servicio Cinológico (guías y perros detectores de drogas), Pafif (Patrullas Fiscales y de Fronteras), Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza), GEAS (Grupo de Especialistas en Actividades Subacuáticas) y Tráfico.