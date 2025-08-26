El lobo continúa haciendo de las suyas: una novilla muerta y una xata desaparecida en Gamonéu de Cangas

"Va dos o tres días allí, en pueblu, al lau de una casa y debaju una farola, mató a un vecin una oveya y una cordera", relata un vecino

La ternera muerta por un ataque del lobo.

La ternera muerta por un ataque del lobo. / R. J. M. C.

J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

Cangas de Onís

Los daños ocasionados por el lobo suman y siguen en el área de influencia de la comarca de los Picos de Europa, sobremanera en la zona de Gamonéu de Cangas. "Una novilla matada y falta una xata que no la encuentro. Va dos o tres días allí, en pueblu, al lau de una casa y debaju una farola, mató a un vecin una oveya y una cordera... Esta la mató en un sitiu que se llama el Valle Severa, entre Teleña y Gamonéu", comentó Sergio Suero Crespo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents