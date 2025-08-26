Muere un conocido empresario cántabro al despeñarse en una ruta de los Picos de Europa
Gerardo Guijarro, empresario de 64 años muy conocido en su región, sufrió la caída mientras descendía en compañía de otros tres senderistas
Un empresario santanderino de 64 años falleció este domingo mientras realizaba la ruta de Tresviso a Urdón, en la vertiente cántabra de los Picos de Europa. Gerardo Guijarro, gerente de las empresas de muebles y colchones Cosgui y Tu Descanso, estaba realizando la ruta con otras tres personas cuando sufrió la mortal caída en el momento en que descendía camino de Urdón. Previamente había tropezado, como indicó él mismo a sus compañeros, que le habían llamado preocupados porque le habían perdido de vista.
El accidente se produjo sobre las siete de la tarde del domingo. Sus acompañantes dieron aviso al 112. Se movilizó un helicóptero, cuyo personal localizó al empresario a las 00.26 horas. El médico solo pudo confirmar el fallecimiento de Guijarro. El cuerpo fue trasladado por agentes del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) de Potes, que actuó en calidad de Policía Judicial. Sobre las 2.30 horas de la madrugada del domingo al lunes fue trasladado al cuartel de Potes, tras haber contado con el apoyo de los guardias de montaña de Cangas de Onís.
La ruta en la que se produjo el accidente tiene una longitud de 12 kilómetros. De dificultad media, supone un desnivel de unos 980 metros, y se realiza en poco más de seis horas.
