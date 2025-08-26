La obra para frenar la pérdida de agua del lago de La Ercina, en septiembre

En la primera quincena de septiembre se van a iniciar los trabajos de reparación del dique de recrecimiento del lago de La Ercina, en el parque nacional de Picos de Europa. La fecha elegida para actuar en este espacio protegido, en la vertiente canguesa, se debe a que es "el momento de máximo estiaje, el idóneo para trabajos que afecten a masas y corrientes de agua".

El citado dique se construyó a finales del siglo XIX con el fin de incrementar el volumen de agua disponible para el lavado del mineral de la mina de Buferrea. Se realizó, según recuerdan los gestores del Parque, con bloques de piedra con escaso material de cohesión, lo que ha provocado que el lago actualmente esté "prácticamente aterrado". En este sentido, a lo largo de los últimos años, han sido tres los procesos de fisuración, el último se registra actualmente, provocando "la pérdida de volumen de agua en el mismo, con la consiguiente alteración de sus condiciones hidrobiológicas y la afectación negativa a poblaciones de especies de interés (anátidas y otras especies de aves vinculadas al medio acuático, anfibios, crustáceos, etc.)".

El hecho de estar esta pérdida de agua vinculada a una obra humana y no ser consecuencia de un proceso natural, permite actuar para su subsanación. En anteriores ocasiones se ha hecho mediante procesos muy controlados de infiltración de morteros, actuando parcialmente desde la pared interior del dique en los puntos de fisuración. Ahora, con la finalidad de dar una solución definitiva a este proceso recurrente, se va a construir un dique corrido de hormigón en masa paralelo y unido por fuera del lago al existente, que, una vez acabada la obra, quedará tapado con tierra vegetal.

Se trabajará desde la parte externa frontal del antiguo dique, lo que implicará, señalan los promotores, una nula afección al hábitat lacustre, adoptando, además, especiales medidas de protección para el pequeño emisario del lago.

La obra cuenta con la autorización del Parque Nacional y de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico y será objeto de un continuado seguimiento ambiental con aplicación de especiales medidas para evitar cualquier riesgo de contaminación física, química o biológica. La empresa pública Tragsa se ocupará de los trabajos, que estarán financiados con fondos europeos Next Generation.

Los promotores explican que, dado que el lugar de trabajo estará pegada a la denominada Ruta de Los Lagos, muy frecuentada, se van a delimitar y balizar tanto la zona de trabajo como la de paso de senderistas.