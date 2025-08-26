Parres licita el "Plan del Sella" para regular el decenso en canoas por el cauce

El Ayuntamiento de Parres acaba de sacar a licitación el denominado «Plan del Sella», cuyo objetivo es "diagnosticar, planificar y regular la actividad turística" del descenso en canoas por el río. El contrato tiene un presupuesto de licitación de 50.0000 euros ligado al Plan de Sostenibilidad Turística.

El consistorio explica que para elaborar el documento "se contará con un equipo multidisciplinar de diferentes ramas profesionales, que se encargarán de articular un proceso participativo que permita recopilar las aportaciones y puntos de vista de todos los agentes y administraciones implicadas, así como de la ciudadanía en general, con el objetivo general de establecer un marco de uso sostenible de este recurso turístico".

Diagnóstico inicial

El punto de partida del documento debe ser "el diagnóstico del estado del ecosistema fluvial y de sus usos turísticos, estudiando las condiciones medioambientales y la evolución de la actividad turística, así como la interacción entre ambas". Del mismo modo, el consistorio espera establecer "medidas consensuadas de regulación de la actividad, orientadas a mejorar la planificación, coordinación y sostenibilidad de esta actividad turística, reduciendo impactos negativos y reforzando su compatibilidad con la conservación del entorno y la calidad de vida local".

El Ayuntamiento de Parres señala que el objetivo es disponer de soluciones "viables y aplicables a corto y medio plazo, de carácter técnico, normativo u organizativo, que puedan ser asumidas por las administraciones competentes y sirvan de base para futuras decisiones en materia de gestión de este recurso turístico". En todo caso, deja claro que la actividad debe ser "motor de desarrollo, sin comprometer los valores naturales y asegurando la calidad".

Fin de semana exitoso

Prueba del éxito del descenso del Sella en canoa es la enorme afluencia de este último fin de semana. Centenares de turistas disfrutaron de la propuesta en unas fechas en las que se celebraron eventos multitudinarios en la zona como el Riverland Fest. Muchos de los festivaleros se decantaron también, aparte de la música, por surcar las aguas selleras, paleando bajo una agradable temperatura (alrededor de 24º al mediodía del sábado). Y es que el área de influencia de la comarca de los Picos de Europa registra un verano de auténtico récord, en cuanto a afluencia de visitantes.