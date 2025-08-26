El pueblo de Asturias al que solo puedes llegar atravesando (a pie o en coche) una enorme cueva de 300 metros de longitud: "Es increíble"

Además de la Cueva de la Santina, en Covadonga, en Asturias hay otra cueva (o mejor dicho, cuevona por su inmensidad) que impresiona a todo aquel que la cruza. Son 300 metros de longitud durante los que se pueden apreciar, a pie o en coche, magníficas formaciones calcáreas. Pero lo que la hace realmente exclusiva es que es la única vía de acceso al pueblo de Cuevas del Agua, en el concejo de Ribadesella. No hay otra carretera, más que la que atraviesa la cuevona.

Esta espectacular gruta está situada a unos siete kilómetros de Ribadesella capital, en un lugar aislado del mundo y en el que el visitante parece que va a ser engullido por la naturaleza. Aunque en los últimos años ha ganado popularidad, sigue siendo una desconocida por el gran público.

La salida de la Cuevona / Gobierno de Asturias

Un paseo entre estalactitas y estalagmitas

La Cuevona de Cuevas es una formación kárstica que discurre siguiendo el cauce del arroyo al que debe su origen. Sus estalactitas y estalagmitas son producto de millones de años de trabajo del agua sobre la roca caliza. La grandiosidad de sus bóvedas, iluminadas para mayor comodidad de los visitantes, y los cerca de trescientos metros de recorrido dejan boquiabiertos a los visitantes.

Recorrido por la Cuevona / MIKI LOPEZ

Estalactitas, estalagmitas o coladas son algunas de las formaciones que por su belleza y singularidad llegan en algunos casos a recibir nombres como "La lengua del diablo" o "Las barbas de Santiago". Tiene como peculiaridad que es una de las pocas cuevas por las que se pueden transitar en coche.

La llegada al pueblo de los hórreos

Esta inmensa caverna ha sido desde siempre la única manera de llegar a Cuevas del Agua. La carretera muere allí. El pueblo tiene una situación privilegiada, arropado por el Sella y la montaña. Es, además, la aldea riosellana con mayor número de hórreos. Para rematar la experiencia, nada mejor que tomarse algo en el chiringuito (de prao) Cueva Linda, donde también se puede comer a base de platos de picoteo.

Espectacular y curioso

En internet, los turistas se rinden a la Cuevona a Cuevas del Agua. "Absolutamente increíble, la mejor sorpresa de nuestro viaje a Asturias. Un pueblo al que solo se puede acceder por una cueva de 300 metros. Aparcas por 3 € y caminas por la cueva. El pueblo al otro lado es pequeño pero pintoresco. Y hay un súper chiringuito allí también", comenta un visitante en Tripadvisor. "Tener la posibilidad de caminar algo menos de un kilómetro por dentro de una cueva formada de manera natural hace miles de años que es la única manera de acceder al pueblo de Cueves, es algo que debemos apreciar", escribe otro.

Una panera de Cuevas del Agua / Gobierno de Asturias

"La cueva es espectacular y el pueblo es interesante", opina otro turista. "Sitio alucinante merece la pena además el pueblo está genial... hay un puestecito de comida para llevar y hacen bocadillos y refrescos y helados perfecto para coger fuerzas", apostilla otro.