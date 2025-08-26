El descubrimiento que despeja el futuro del queso de Gamonéu: la clave está en un fermento

El futuro del queso de Gamonéu, una de las joyas gastronómicas de Asturias, parece asegurado gracias al prometedor avance de un proyecto de investigación dedicado a desarrollar un fermento lácteo autóctono. El Grupo Operativo Gamonéu presentó este martes en Cangas de Onís los resultados de la iniciativa. El fermento desarrollado ha mostrado un "comportamiento óptimo", logrando cuajadas de excelente calidad, lo que representa un paso crucial en el objetivo de sustituir los fermentos comerciales, y garantizar una mayor regularidad en la producción.

El desarrollo de este fermento autóctono no es una mera cuestión técnica; se enmarca en una estrategia más amplia para reforzar el compromiso con el futuro del medio rural, consolidando una actividad agroganadera tradicional que se presenta como una oportunidad clave para el relevo generacional y el mantenimiento del entorno natural, según sus impulsores.

Investigación científica

El camino hacia este fermento propio comenzó con una fase de investigación científica a cargo del Instituto de Productos Lácteos de Asturias (IPLA-CSIC). En marzo se realizó una cata sensorial a ciegas de quesos madurados durante al menos dos meses en cueva para simular las condiciones tradicionales. Se produjeron utilizando dos mezclas distintas de bacterias lácticas autóctonas, seleccionadas de gamonéu de producción tradicional. Uno de los fermentos demostró una capacidad superior para reproducir de forma fiel el perfil sensorial complejo y característico del auténtico gamonéu, marcado por sus notas lácteas, ligeramente picantes y ahumadas.

Las tres cepas microbianas específicas que conforman el exitoso "Fermento A" fueron enviadas a la empresa Bioges Starters S.A., con sede en León, para su cultivo a escala piloto. El fermento procesado fue distribuido en mayo a las seis queserías del grupo operativo, que elaboraron con él lotes experimentales de gamonéu.

Cuajadas de excelente calidad

Los controles realizados han confirmado una buena adaptación del fermento a las condiciones específicas y únicas de cada quesería, un factor esencial para su éxito futuro. El fermento elegido ha asegurado una adecuada acidificación de la leche, un proceso bioquímico fundamental para la correcta formación de la cuajada y el desarrollo del sabor. Asimismo, se ha verificado la total viabilidad de las cepas microbianas, lo que se ha traducido en la obtención de cuajadas homogéneas y de excelente calidad.

Los quesos elaborados con este fermento autóctono se encuentran ahora en la fase de maduración en las cuevas donde el gamonéu adquiere sus propiedades distintivas. Una vez finalizado este periodo de afinamiento, se realizarán exámenes microbiológicos para confirmar la estabilidad del cultivo, análisis fisicoquímicos para verificar su composición y, la prueba de fuego, un panel de cata sensorial que determinará si el fermento replica el carácter único del gamonéu en un entorno de producción real y ajeno al laboratorio.

Una ayuda pública de 154.000 euros

Intervinieron en la presentación María Begoña López Fernández, directora general de Desarrollo Rural e Industrias Agrarias; Sergio Suero Crespo, secretario del Consejo Regulador del gamonéu; Patricia Rúas Madiedo, investigadora del IPLA-CSIC), y representantes de las queserías del grupo operativo (SAT Vega de Ario, SAT El Ceñal, D’Onao, SAT La Corrolada, SAT Les Carbonoses, El Recuestu S.C. y L’Arbeyal S.C.) y de personal del centro tecnológico Asincar, que coordina el proyecto.

La financiación de esta iniciativa está asegurada mediante una ayuda pública de 153.919,20 euros, cofinanciada por la Unión Europea (UE) –a través del FEADER–, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y la Consejería de Medio Rural y Política Agraria. Sergio Suero Crespo, señaló que este proyecto no persigue el desarrollo de un fermento propio, adaptado a la tradición y exigencias del gamonéu, sino que también refuerza "el compromiso del Consorcio con el futuro del medio rural".