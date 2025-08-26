Reunión urgente de los empresarios de Cabrales ante la alarma y las cancelaciones turísticas generadas por los incendios

Arenas de Cabrales será sede este jueves, a las 18.00 horas habrá una reunión extraordinaria impulsada por la Asociación de Empresarios de los Picos de Europa (Incatur) a la que convoca a todos los empresarios del concejo de Cabrales. "Esta convocatoria se realiza como respuesta a la situación creada en los últimos días, tras la alarma generada por los incendios forestales en Asturias y su repercusión en los medios de comunicación, que han provocado un elevado número de cancelaciones en alojamientos, actividades turísticas y negocios de la zona", señalan desde el colectivo con sede en Cangas de Onís.

" El objetivo de la reunión es recoger de primera mano el testimonio de los empresarios locales, conocer en detalle el alcance de las cancelaciones y estudiar de forma conjunta qué medidas y acciones se pueden poner en marcha para minimizar el impacto de esta situación en la economía del concejo.

Un momento "clave"

Se trata de un momento "clave" en plena temporada alta, en el que las cancelaciones no solo afectan al presente inmediato, sino que pueden tener consecuencias en la percepción del destino a medio y largo plazo. Por ello, resulta imprescindible dar una respuesta coordinada y unir esfuerzos para trasladar a las administraciones públicas y a la opinión pública la realidad de Cabrales y del sector turístico local", abundan desde Incatur.

La reunión estará abierta a todos los empresarios del concejo de Cabrales, tanto si forman parte de la Asociación de Empresarios de los Picos de Europa (Incatur) como si no son socios de la misma.

"La situación actual requiere la implicación de todos los sectores: alojamientos, hostelería, comercio, empresas de turismo activo, transporte y cualquier otra actividad vinculada al turismo y a la vida económica del concejo". Desde el colectivo empresarial se ruega, para mejor organización, confirmar asistencia a la susodicha reunión, que tiene carácter extraordinario, a través del e-mail incatur@picosdeeuropa.com.

"La unión hace la fuerza"

Asimismo, Incatur insiste en que "la unión hace la fuerza", y que "solo trabajando juntos podremos hacer frente a la alarma injustificada que está afectando gravemente a nuestro sector y buscar soluciones que permitan garantizar la continuidad de la actividad turística y empresarial en Cabrales y en toda la comarca.

Asimismo, invitamos a todos los negocios de otras zonas afectadas que hayan sufrido perjuicios a ponerse en contacto con INCATUR. Queremos escuchar sus casos, darles voz y coordinar esfuerzos en común. Hacemos un llamamiento a la participación activa de todos los empresarios, porque la situación requiere unidad, voz común y acción coordinada", apuntan.