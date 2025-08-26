El sierense Elías Mier, campeón de la Semana de Bolos de Cangas de Onís
El evento estuvo organizado por la Federación de Bolos del Principado de Asturias
El sierense Elías Mier Díaz, de la peña bolística 'Casa Cuqui', de Granda, se alzó con el título de campeón de la undécima edición de la Semana de Bolos de Cangas de Onís, dilucidada en la bolera portátil instalada en la céntrica plaza Camila Beceña, en la vieja capital del Reino de Asturias, tras imponerse en la final, el pasado fin de semana, por 14 juegos a 12 a Sergio, este integrante de la peña bolística de Sotrondio. El evento estuvo organizado por la Federación de Bolos del Principado de Asturias y contó con la colaboración del Ayuntamiento cangués.
