Este es el apeadero de Feve que Renfe acaba de mejorar con una inyección de 140.000 euros

Renfe ha finalizado las obras de mejora en el apeadero de Poo (Po), en el concejo de Llanes, ubicado en la línea R2 de Ancho Métrico Gijón-Oviedo-Santander. Los trabajos de mejora se iniciaron en el mes de mayo con una inversión de 140.081 euros.

Durante estos meses, Renfe ha renovado la marquesina del apeadero, además de reordenar el acceso al andén gracias a la instalación de rampas accesibles. También se ha trabajado en la adecuación de los pavimentos y la iluminación.

El apeadero de Poo tras las obras. / Renfe

Los viajeros ya pueden hacer uso de las mejoras en las instalaciones del apeadero de Poo al que dan servicio dos trenes de Media Distancia al día en cada sentido en la línea Gijón-Oviedo-Santander, y en el que también tiene parada el servicio Oviedo-Llanes con la misma frecuencia.