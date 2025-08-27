El gobierno de Cangas recoge firmas en favor de la compra del Cine Colón: "No es un gasto: es una inversión en nuestra gente, nuestra cultura y nuestro futuro como concejo"

"Cine Colón: patrimonio cultural, patrimonio vecinal". Es el lema con el que el equipo de gobierno de Cangas de Onís ha iniciado una campaña de recogida de firmas de apoyo a la adquisición de ese edificio, cerrada hace un año, pero que está en el aire tras un recurso contencioso de Vox que ha sido atendido por los tribunales. La iniciativa ya cuenta con el apoyo de los dos principales partidos locales, PP y PSOE.

"El Cine Colón no es solo un edificio. Para muchos de nosotros fue la primera pantalla gigante en la que vimos una película, el lugar al que íbamos cada semana con ilusión, donde compartíamos risas, emociones y hasta silencios cómplices con los vecinos de siempre. Allí descubrimos historias, nos encontramos con amigos y vivimos momentos que forman parte de la memoria de Cangas de Onís". Es el mensaje lanzado por el equipo de gobierno cangués, que capitanea José Manuel González Castro (PP).

"No es un gasto, sino una inversión"

"Creemos que el Cine Colón debe ser de todos. Su compra por parte del Ayuntamiento no es un gasto: es una inversión en nuestra gente, en nuestra cultura y en nuestro futuro como concejo", subraya el equipo de gobierno, que añade que la adquisición del inmueble no persigue únicamente recuperar un edificio histórico, sino también "abrir de nuevo un espacio donde nuestros hijos y nietos también puedan sentir lo mismo que sentimos nosotros: la magia de un cine lleno, la emoción de un estreno, la alegría de encontrarse con todo el pueblo en un mismo lugar".

El edificio del Cine Colón, en Cangas de Onís. / J. M. Carbajal

El equipo de gobierno lanza una pregunta: "¿Qué ganamos con el Cine Colón?" Y la responde con cinco aseveraciones. La primera que, una vez en manos públicas y debidamente rehabilitado y acondicionado, será "un lugar de cultura accesible para todos", que albergará "cine, teatro, música, actividades educativas… un espacio municipal abierto, sin depender de intereses privados".

"Traerá visitantes todo el año"

La segunda, que el Cine Colón en manos del Ayuntamiento de Cangas de Onís supondrá "un impulso para el turismo y los congresos", pues se contará con "un espacio moderno para congresos y reuniones que traerá visitantes durante todo el año, generando empleo y vida en la hostelería y el comercio local", aventuran los dirigentes locales.

La tercera razón que esgrimen los integrantes del gobierno municipal para defender la compra del emblemático edificio es que implicará "más y mejores eventos para Cangas", ya que el Cine Colón volverá a ser "escenario de proyecciones, presentaciones y actos que enriquecerán nuestras fiestas, tradiciones y calendario deportivo".

"Reactivará el comercio y la hostelería

En cuarto lugar, el equipo que encabeza José Manuel González Castro expone que la reapertura del Cine Colón como local público servirá para "reactivar el comercio y la hostelería", porque será "un espacio vivo que atraiga movimiento económico durante todo el año, no solo en verano o en fechas señaladas".

Finalmente, los dirigentes locales resaltan que la adquisición del Colón implica "protección de nuestro patrimonio y de nuestra memoria colectiva", ya que es "parte de nuestra identidad" y "recuperarlo es garantizar que siga siendo un activo público, de todos y para todos".

Llamamiento a asociaciones, clubes y entidades

Hay más mensajes: "El Cine Colón no es solo una compra: es la oportunidad de recuperar un espacio que nos pertenece a todos, un símbolo de lo que somos como pueblo y una apuesta de futuro para Cangas de Onís". Y añade: "Con tu firma, el Cine Colón volverá a abrir sus puertas para que todos podamos volver a disfrutarlo", señala el equipo de gobierno municipal en el escrito con el que buscan las rúbricas vecinales.

Además de la recogida de firmas entre los vecinos, el equipo de gobierno ha hecho un llamamiento a asociaciones, clubes y entidades locales para que se adhieran a la campaña. "Queremos contar con nuestras asociaciones culturales, deportivas y sociales, con los clubes y con todas las entidades municipales. Juntos podemos dar un paso decisivo para que el Cine Colón vuelva a ser lo que siempre fue: un espacio vivo, abierto y al servicio de todo el concejo", han indicado los mandatarios municipales.

Críticas a Vox

A la vez, el equipo de Gobierno de Cangas de Onís ha condenado "las actitudes de quienes intentan bloquear este proyecto. Se equivocan quienes ponen intereses personales por encima del bien común. El Cine Colón pertenece a la memoria colectiva de nuestro pueblo y debe estar al servicio de todos los vecinos", finaliza, en clara referencia a Vox Cangas de Onís.

Integrantes del equipo de gobierno participarán este próximo domingo en el mercado semanal de la ciudad una recogida de firmas entre los asistentes, según ha anunciado el Alcalde.

Adquirido por 855.000 euros

El Cine Colón fue adquirido por el Ayuntamiento de Cangas de Onís el 30 de julio de 2024, por 855.000 euros, una cantidad que Vox califico de "derroche" y que fue una de las razones –no la única– de su recurso judicial. La operación se corroboró ante el notario de la localidad, Juan Sobrino González, el 16 de septiembre del año pasado.

El equipo de gobierno dispone de un informe de los servicios municipales que valora el edificio en 870.000 euros, mientras que otro informe que Vox ha aportado durante el juicio lo valora en 400.000 euros. Es uno de los motivos de discrepancia.

El equipo de gobierno no recurrió

El recurso de Vox prosperó porque el equipo de gobierno no solicito un informe preceptivo a Patrimonio Cultural del Principado. La jueza no entró a valorar otras supuestas irregularidades señaladas por Vox, al considerar que esta era suficiente para su anulación.

La sentencia que anuló la compraventa adquirió firmeza hace unas semanas, tras no presentar recurso el equipo de gobierno, que solicitará en los próximos días a la jueza su opinión sobre si para reconducir la operación de compraventa bastará con aportar el documento que no se incluyó en el expediente y retrotraer la tramitación al momento en que se debió presentar o si, por el contrario, debe reiniciarse desde cero todo el expediente. Porque los dirigentes locales ya han anunciado que no renunciarán a la adquisición del Colón.

Ejecución de la sentencia

En concreto, fuentes municipales señalaron que ejecutarán la sentencia "en sus propios términos, llevando a cabo cuantas actuaciones administrativas procedan, haciéndolo además de conformidad con los criterios del propio juzgado, a quien se le tendrá en todo momento al corriente de lo que se vaya a hacer, incluso interesando su parecer con carácter previo, lo que habrá de demorarse al mes de septiembre, al ser agosto inhábil a efectos judiciales"

La anulación judicial se refiere al acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Cangas de Onís sobre la compra del cine Colón, aprobada con los votos a favor del PP y el PSOE y el rechazo de Vox, el día 30 de julio de 2024.