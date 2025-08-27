Llanes realiza tareas de limpieza y desbroce en 16 pueblos.

El Ayuntamiento de Llanes, a través de la Concejalía de Pueblos que encabeza el edil Miguel Ángel Alonso, continúa con las actuaciones de los Planes de Desbroce y de Limpieza de Pueblos, que en las últimas semanas han ejecutado trabajos de limpieza y mantenimiento a lo largo de toda la geografía del concejo.

De este modo, y comenzando por el oeste del concejo, el Plan Municipal de Desbroce de Pueblos ha procedido al desbroce, acondicionado y limpieza del área recreativa de Garaña. Del mismo modo se ha procedido a la limpieza y desbroce de cunetas y márgenes en el camino de acceso a Piñeres.

Llavaderu de Covielles, en San Roque. / A. L.

Paralelamente, los operarios del Plan Municipal de Desbroce han abordado la limpieza de la carretera que desde Nueva conduce a Oviu, y de las que desde esta localidad conducen a Picones y a Cuevas del Mar. Y también en el occidente del concejo se ha procedido a la limpieza, desbroce y mantenimiento de calles, caminos y espacios públicos en el pueblo de Villajormes.

En la zona central del concejo se ha procedido al desbroce y acondicionamiento de la senda que une Rales y Samartín por el río Bedón, y a la limpieza, siega y mantenimiento de calles, caminos y espacios públicos en las localidades de Turancias y Barru. También en el área central del concejo se ha procedido a la limpieza de espacios públicos en la localidad de Po, y al acondicionamiento de la plaza de Porrúa.

Área recreativa de Garaña. / A. L.

Desplazándonos al área oriental del concejo, el Plan Municipal de Desbroces ha procedido a la siega, limpieza y acondicionado de calles y espacios públicos en las localidades de Andrín, Vidiago y Pendueles, así como de diversos caminos en San Roque.

En otro orden de cosas, en la parroquia de Posada se han concluido las labores de dragado y extracción de áridos de la balsa del río Calabres, actuación ejecutada por la Confederación Hidrográfica tras solicitud reiterada del Ayuntamiento de Llanes.