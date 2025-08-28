Benia (Onís) se viste de gala para las fiestas del segador

La localidad de Benia, capital del concejo de Onís, celebra desde este miércoles las fiestas del segador, organizadas por el Ayuntamiento, con el patrocinio de la Caja Rural de Asturias. Las celebraciones comenzaron en la noche del miércoles, con la elección de la zagala y el zagal de las fiestas y una verbena, con "Puzzle".

Este jueves, día grande, comenzará al mediodía una romería asturiana, con desfile de carros del país y reparto de la parva, todo ello amenizado por la Banda de Gaitas de Onís y la Agrupación Coral Ecos de Onís.

A las dos y media de la tarde habrá comida campestre en el campo de la iglesia, y a las cuatro de la tarde, juegos infantiles. Una hora después comenzarán los juegos de la fiesta del segador. Habrá:

Carrera de sacos

Carrera de madreñas

Concurso de cabruñáu de guadaña

Concurso de siega

Levantamiento de sábanu

Tiros de cuerda

La entrega de premios será a las nueve de la noche, y a las once habrá otra verbena, con "Puzzle" y "Límite".

Aún habrá celebraciones el sábado. Al mediodía, Concurso de sidra casera y de tortillas y la Subida al Cuetu Grande