"Cabrales, el quesu": ya hay fecha y hora para el estreno absoluto del esperado documental de Pau de la Sierra

Incluido en el amplio programa de actos de la semana cultural del LIII Certamen del queso de Cabrales, que se celebra anualmente el último domingo del mes de agosto; este sábado 30, a las 22.30 horas, tendrá lugar en el parque público de Arenas el estreno absoluto del documental "Cabrales, el quesu", del director barcelonés, de ascendencia cabraliega, Pau de la Sierra.

Son 100 minutos de metraje en los que el director nos invita, de una parte, a realizar un viaje en el tiempo para recuperar y conocer aquellos primeros pasos, hace más de medio siglo, que posibilitaron la creación del Certamen del Queso de Cabrales.

Iniciativa vecinal

Una iniciativa gestada por un grupo de vecinos, que acabaría de paso por convertirlos a ellos en visionarios del marketing del queso de Cabrales. Aquella fiesta sentó las bases para que este producto comenzara a aparecer y tener presencia en todos los mercados y, con ello, simultáneamente a labrarse un prestigio de renombre mundial.

Fotograma del documental. / Cedida a LNE

De otra, el documental de Pau de la Sierra revisa de manera detallada la vida de las gentes del Queso de Cabrales. Y lo hace capturando, en un valioso archivo audiovisual, su día a día en los puertos, en los valles, en las queserías, en los establos… con sus problemas y vicisitudes, sus anhelos y preocupaciones.

Momentos irrepetibles

Así, “Cabrales, el quesu” acaba por ser también un cuidadoso estudio antropológico, con imágenes y secuencias de gran calidad, enriquecido por los testimonios de los protagonistas, con momentos irrepetibles, en una forma de vida que sólo se explica y se entiende si es alrededor de su queso.

Fotograma del documental. / Cedida a LNE

El documental ha sido producido por Astúrica Producciones Audiovisuales, contando con la colaboración del Consejo Regulador de la DOP y la Fundación Cabrales, el Ayuntamiento de Cabrales y el Parque Nacional de los Picos de Europa, entre otros.

Pau de la Sierra

Se formó en la Escuela de Cine Centre Calassanç de Barcelona, centro que después se convertiría en la ESCAC. También, se diplomó en INSAS de Bruselas y en el CCC de México. Ha sido profesor colaborador en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona durante siete años, impartiendo clases de Realización.

Pau de la Sierra. / Cedida a LNE

Inició su carrera trabajando en más de 15 largometrajes con directores como Bigas Luna, Carlos Saura, Jaime Chávarri, Mario Camus o Vicente Aranda, entre otros. Con ellos aprendió el oficio, fijándose en los diferentes métodos y habilidades de cada director.

Después inició una etapa como realizador publicitario que le ocupó durante casi tres décadas, llegando a realizar alrededor de 500 spots publicitarios. Anuncios filmados para prácticamente todas las agencias nacionales y muchas internacionales, dirigiendo proyectos para clientes de todo tipo: Coca Cola, L’Oréal, Pantene, BBVA, Danone…

Fotograma del documental. / Cedida a LNE

También ha hecho incursiones en ficción (Nova Ficció, TV3) y en el documental político (confidencial.cat). Hace tres años inició una nueva etapa profesional en el mundo del documental, donde asegura sentirse muy cómodo y puede desarrollar proyectos de una naturaleza muy diferente, profundizando en la sensibilidad y el mensaje.

"Un mundo desconocido"

“He intentado poner luz a un mundo desconocido donde se unen la artesanía y el trabajo conjunto del humano y la naturaleza. Hablar del queso de Cabrales, un manjar muy venerado, para descubrir algo más de su larga existencia, su historia a través de las pastoras y pastores que aún siguen entre nosotros y son testimonio vivo de otra época, remota y olvidada", indica el director.

Fotograma del documental. / Cedida a LNE

"Dar un repaso a su antropología allá en los puertos, por su geografía y enclave en el espectacular concejo de Cabrales, y mostrar su elaboración a través de diferentes queseros que lo hacen de manera similar, pero distinta a la vez. Mostrar su maduración en cuevas naturales, el esfuerzo que representa mantener viva esa tradición tan artesanal, y la evolución que ha experimentado hasta llegar a convertirse en el queso más caro del mundo vendido en subasta", destaca.

"Recordar el primer Certamen celebrado en los años sesenta, y gracias al cual el queso y el concejo consiguieron salir adelante y darse a conocer en el mundo entero, superando las dificultades vividas durante siglos. Dar a conocer la salud del queso de Cabrales en la actualidad, y poner de relieve el proceso que se mantiene vivo desde hace siglos, gracias a la DOP obtenida en los años ochenta", concluye de la Sierra.