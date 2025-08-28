A la espera del comienzo de las obras de demolición del puente "Emilio Llamedo Olivera", en Arriondas

A raíz de la puesta en servicio, el pasado 5 de julio, de la flamante glorieta entre las carreteras N-634 y N-634ª, a la altura de "El Horrón", en término municipal del concejop de Parres, para acceder por el Sur a la capital parraguesa y al hospital Comarcal del Oriente "Francisco Grande Covián", se espera que a lo largo del mes de septiembre, salvo causa de fuerza mayor, comience la remodelación del puente "Emilio Llamedo Olivera", sobre el río Sella

La obra de ampliación del puente "Emilio Llamedo Olivera" fue adjudicada a la empresa Ferrovial Construcción S.A. con un plazo de ejecución de 24 meses. La actuación consiste en levantar una infraestructura de nueva construcción sin generar afecciones al cauce del Sella, ya que se eliminarán las actuales pilastras que reposan sobre el río. Igualmente, se ampliarán notablemente las aceras y se mejorará la seguridad para peatones y vehículos.