A la espera del comienzo de las obras de demolición del puente "Emilio Llamedo Olivera", en Arriondas
El Principado sopesa que se iniciasen los trabajos tras la temporada de verano
A raíz de la puesta en servicio, el pasado 5 de julio, de la flamante glorieta entre las carreteras N-634 y N-634ª, a la altura de "El Horrón", en término municipal del concejop de Parres, para acceder por el Sur a la capital parraguesa y al hospital Comarcal del Oriente "Francisco Grande Covián", se espera que a lo largo del mes de septiembre, salvo causa de fuerza mayor, comience la remodelación del puente "Emilio Llamedo Olivera", sobre el río Sella
La obra de ampliación del puente "Emilio Llamedo Olivera" fue adjudicada a la empresa Ferrovial Construcción S.A. con un plazo de ejecución de 24 meses. La actuación consiste en levantar una infraestructura de nueva construcción sin generar afecciones al cauce del Sella, ya que se eliminarán las actuales pilastras que reposan sobre el río. Igualmente, se ampliarán notablemente las aceras y se mejorará la seguridad para peatones y vehículos.
- Pablo Vázquez, concejal de Festejos de Laviana: 'Es falso que las embarcaciones del Descenso Folklórico del Nalón se hagan en Valencia
- No es un niño de teta, es un paisano': la indignación del empresario cárnico Daniel Berdasco, tras expulsar el mercado de ganados de Siero a su hijo por ser menor de edad
- Muere un conocido empresario cántabro al despeñarse en una ruta de los Picos de Europa
- Desagradable final en las fiestas de Contrueces de Gijón: 'Tekila' suspende su actuación tras recibir un botellazo uno de sus miembros
- Fracasa el ensayo nacional de la jornada laboral de cuatro días como el que hará Asturias
- Tres fichajes, un plazo y la ayuda de Jesús Martínez: así llega el Oviedo a los últimos días de mercado
- Xabi Alonso elogia al Tartiere tras el duelo ante el Oviedo: 'Mis jugadores han dicho que el ambiente era precioso
- Monumental susto en la playa de Tapia: un joven cae al agua en plena marejada y resulta ileso