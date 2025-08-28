Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A la espera del comienzo de las obras de demolición del puente "Emilio Llamedo Olivera", en Arriondas

El Principado sopesa que se iniciasen los trabajos tras la temporada de verano

J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

Arriondas (Parres)

A raíz de la puesta en servicio, el pasado 5 de julio, de la flamante glorieta entre las carreteras N-634 y N-634ª, a la altura de "El Horrón", en término municipal del concejop de Parres, para acceder por el Sur a la capital parraguesa y al hospital Comarcal del Oriente "Francisco Grande Covián", se espera que a lo largo del mes de septiembre, salvo causa de fuerza mayor, comience la remodelación del puente "Emilio Llamedo Olivera", sobre el río Sella

La obra de ampliación del puente "Emilio Llamedo Olivera" fue adjudicada a la empresa Ferrovial Construcción S.A. con un plazo de ejecución de 24 meses. La actuación consiste en levantar una infraestructura de nueva construcción sin generar afecciones al cauce del Sella, ya que se eliminarán las actuales pilastras que reposan sobre el río. Igualmente, se ampliarán notablemente las aceras y se mejorará la seguridad para peatones y vehículos.

La Reguerona, lista tras una obra de 18 millones: la situación actual de la depuradora de Gijón Oeste

Resistencia, resignación, derrotismo y esperanza: las cuatro fases (según un estudio sociológico) que pasan las zonas mineras tras el cierre de los pozos

Mariví Monteserín, Alcaldesa de Avilés: "Avilés está más viva que nunca, merece la pena hacer apuestas festivas, musicales, culturales, porque la gente responde"

Mieres contratará un conductor, un técnico rural y un administrativo

El Puerto incluye la venta de sus fincas en Jove en su nuevo presupuesto: esta es su tasación

Mikel Erentxun, cantante: "Estuvimos en Oviedo en 2013 y fue histórico, espero revivirlo esta vez con Coque Malla"

