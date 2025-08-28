Esta es la gran apuesta musical del Día de Covadonga en Cangas de Onís
Habra venta anticipada de entradas al precio de 5 euros o bien el mismo día en la taquilla, aunque a 7 euros
La gallega Orquesta 'Panorama', considerada como una de las mejores del país -en cuanto a show , luces sonido , dimensiones del escenario etc...-, será el plato fuerte, en el apartado musical, de la festividad de Nuestra Señora de Covadonga y, del mismo modo, Día de Asturias, que tendrá lugar el próximo 8 de septiembre, en la ciudad de Cangas de Onís, actuando en el parking -recinto cerrado- de la terminal de autobuses.
Además, también se contará esa misma noche con las actuaciones de la Orquesta 'Cuarta Calle' y con Suarezz DJ. Habra venta anticipada de entradas al precio de 5 euros o bien el mismo día en la taquilla, aunque a 7 euros. El evento está organizado por el Ayuntamiento cangués, que preside el popular José Manuel González Castro, y cuenta con la colaboración de la Sociedad de Festejos de Cangas (SFC).
