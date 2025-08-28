José María Naharro-Calderón presenta en Llanes el libro "Diáspora & Fronteras"

El Aula de las Diásporas, dirigida por José María Naharro-Calderón (Universidad de Maryland, College Park, EE.UU.), celebra este año su 24.ª edición en Llanes, consolidándose como un espacio académico de referencia para el estudio de los fenómenos históricos y actuales de diásporas, desplazamientos, exilios y fronteras que han marcado la historia de la humanidad.

Comenzó este miércoles, con la conferencia de Miguel Pajares (antropólogo) “Refugiados climáticos”. Este jueves, a las 19.00 boras, Loreto Urraca (escritora) pronunciará la conferencia “Entre hienas”. Asistirá a esta ponencia la directora general de Memoria Democrática, Begoña Collado.

El viernes 29, finalmente, a las 13:00 horas se visitarán lugares de la batalla del oriente de Asturias (septiembre-octubre de 1937): El Mazucu y Nueva, con Juan Álvarez Cobelas (Ministerio de Asuntos Sociales), y a las 19.00 horas Patricia Martínez (periodista) presentará el libro "Diásporas y Fronteras 2002-2025" Ed. José María Naharro-Calderón, una selección de trabajos de las anteriores ediciones del Aula de las Diásporas y los seminarios de Diásporas y Fronteras.

"En ellos se han estudiado cuestiones y registros claves a raíz del Golpe de Estado de 1936 y sus derivas totalitarias y de exilios en las Es-añas, que entre otras, afectaron definitivamente a los asturianos a partir de octubre de 1937. Estos cursos, y la selección de trabajos aquí ofrecidos, también se han ocupado de reunir destierros de ayer y migraciones de hoy", tal y como se recoge en la contraportada del libro.

José María Naharro-Calderón es catedrático de Literatura española, Culturas ibéricas y Estudios del exilio en la Universidad de Maryland (EEUU). Con una dilatada experiencia docente en universidades españolas y estadounidenses, investigadora, organizadora de simposios, cursos e intercambios transatlánticos, sus continuas publicaciones se centran en la Literatura, Cultura y Cine españoles contemporáneos, en especial, con estudios pioneros sobre los exilios republicanos de 1939. Es presidente de la Asociación para el Estudio de las Migraciones y Exilios Ibéricos Contemporáneos [AEMIC] (2017-2025).