La puja por el mejor queso de Cabrales: ocho restaurantes de Madrid y Asturias, a por el quinto Guinness World Record este domingo

Arenas de Cabrales vivirá expectante este domingo día 31 la tradicional puja del Certamen del queso de Cabrales. La ocasión lo merece, pues en la subasta se podría batir un nuevo Guinness World Record, que sería el quinto de este certamen, revalidando el logrado el pasado año. Para ello, se han de superar los 36.000 euros que el Llagar de Colloto pagó hace un año por la mejor pieza quesera del concurso, de la quesería Ángel Díaz Herrero. El reto no es fácil, pero cinco restaurantes asturianos y tres de Madrid están dispuestos a ello.

El Certamen de Cabrales, el queso asturiano más internacional, alcanza este año su edición número 53, asentada como una de las fiestas gastronómicas más consolidadas del Principado por su ambiente, su idiosincrasia y todo lo que supone: poner en valor una de nuestras joyas culinarias más apreciadas. Un certamen en el que, además, se buscará revalidar el Guinness World Record logrado el pasado año, certificado hace pocas semanas por el prestigioso organismo internacional.

El plato fuerte del día

Será en el plato fuerte del día, cuando se celebre, a partir de las 14.00 horas, la tradicional puja por la mejor pieza quesera del concurso, un espectáculo que tanto asturianos como visitantes no se han de perder. Una subasta en la que la emoción y la adrenalina son las notas dominantes y en la que los representantes de los distintos restaurantes participantes, llegados de distintos puntos de la Península, se enzarzan en una pugna por ver quién se impone, alzando sus brazos para aumentar la apuesta en un carrusel de emociones. Este es, sin duda, el momento más esperado, el que nadie se quiere perder, para conocer de primera mano qué restaurante se lleva a su establecimiento el mejor queso de Cabrales del mundo en 2025. Y, también, por ver qué cifra paga por él, con la emoción de intentar batir un nuevo récord Guinness, que sería el cuarto en la historia del certamen.

El año pasado fue el Llagar de Colloto quien rompió todos los registros desembolsando la estratosférica cifra de 36.000 euros por la mejor pieza del certamen, de la Quesería Ángel Díaz Herrero, logrando así el actual récord, que este domingo se intentará volver a batir. Una situación, no obstante, que no es nueva para ellos, ya que ya ostentan otros tres Guinness World Record al queso más caro del mundo en subasta: los logrados en los años 2018, al pagar 14.300 euros; 2019, cuando desembolsó 20.500 euros y 2023, cuando abonó 30.000 euros.

Una buena racha

Además, el establecimiento comandado por Iván Suárez lleva cinco ediciones consecutivas llevándose a su local el queso mejor valorado por el experto jurado que durante la mañana va probando todos los quesos participantes para decidir el ganador del certamen, al haberlo logrado también en el año 2022, tras dos años de parón por la pandemia, desembolsando 17.000 euros. Una buena racha que, sin duda, este año está dispuesto a alargar, y quién sabe si superando estos guarismos.

Un puesto de queso de Cabrales. / J. M. Carbajal

Con estas cifras en juego, no es de extrañar que esta puja sea el momento culmen de la jornada. En ella participarán en esta ocasión ocho establecimientos hosteleros, como el citado Llagar de Colloto (Colloto), La Montera Picona de Ramón (Gijón), Sidrería Román (Gijón), Carlos Tartiere (Madrid), el Camping Las Gaviotas (Castrillón), Lo de Viole (Madrid), El Dólar (Oviedo) y Sidrería La Cuenca (Madrid).

Las actividades en Arenas de Cabrales arrancarán por la mañana, con la instalación desde las 10.00 horas de la carpa con productos de agroalimentación, donde 13 queserías adheridas a la Denominación de Origen Protegida (DOP) "Cabrales" pondrán a la venta sus mejores quesos, que los visitantes podrán comprar y que el jurado probará para elegir el ganador del certamen. Allí, los queseros presentarán de primera mano sus productos al público asistente, que además de llevarse a casa el preciado queso podrán charlar con sus productores para conocer más sobre este producto tan nuestro.

Sidra y queso, hermanados

A las 11.00 horas, tendrá lugar el desfile de acompañamiento a la Xana Naranjo de Bulnes (Nerea Campillo Villar) y la Pastora Mayor de los Picos de Europa (Esperanza Celima González García), a cargo de la Banda de Gaitas Picos de Europa DOP Cabrales y el Corri Corri. Además, este año, como novedad, habrá una degustación de la DOP invitada, Sidra de Asturias, de 10:30 a 11:30 horas, con la que se hará un hermanamiento.

A mediodía, la especialista en patrimonio cultural asturiano Cristina Cantero Fernández dará el pregón de las fiestas y, a partir de las 13.00 horas, se llevará a cabo la entrega de premios al mejor lote quesero y a la mejor pieza del certamen, que se subastará a continuación. El año pasado, los títulos fueron para Valfríu y Ángel Díaz Herrero respectivamente. A partir de las 13:30 horas tendrá lugar un showcooking como paso previo a la esperada subasta. Por la tarde, a las 17.30 horas, tendrá lugar el festival folclórico y la fiesta finalizará a las 18.00 horas con una partida de bolos.