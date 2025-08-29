El Camín de los Santuarios: 174 kilómetros para senderismo y 175 kilómetros para cicloturismo

El Gobierno del Principado de Asturias culminó las obras de mejora del Camín de los Santuarios, tras invertir 681.456,37 euros procedentes de fondos europeos Next Generation. Los trabajos han permitido acondicionar el trazado, reforzar la señalización y la seguridad y recuperar diversos tramos para consolidar esta ruta como un referente entre los itinerarios culturales de Asturias por su riqueza histórica, arquitectónica y natural.

No obstante, pese a ser inaugurado en agosto de 2022 por el presidente del Principado, Adrián Barbón, y el entonces presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, en el marco de los actos de conmemoración de los 1.300 años de la Batalla de Covadonga, buena parte de los usuarios del trazado que une Arriondas con el santuario mariano de Covadonga, siguen insistiendo en la urgente necesidad de mejorar algunos puntos del recorrido, tales como la 'senda de Cascos' o la senda de Muñigu, entre otras.

Senda de Muñigu. / J. M. Carbajal

Las obras desarrolladas tienen como objetivo preservar y potenciar el valor de esta ruta, difundiendo su patrimonio natural y cultural para reforzar su atractivo como alternativa turística. La intervención forma parte del Plan Regional de Rutas de Senderismo y Cicloturismo, dotado con un presupuesto global de 2,49 millones.

El proyecto abarcó actuaciones en municipios de Oviedo, Siero, Nava, Noreña, Piloña, Parres, Cangas de Onís, Onís, Cabrales, Peñamellera Alta y Peñamellera Baja. Entre las mejoras destacan la limpieza y acondicionamiento del terreno; el refuerzo de tramos con grava, instalación de peldaños y retirada de obstáculos naturales; la construcción de pequeños muros y pasarelas, y acondicionamiento de cauces de agua; la renovación de la señalización en puntos estratégicos; y la mejora de áreas de descanso.

Rotonda de Vega los Caseros, en Parres. / J. M. Carbajal

El resultado es un itinerario renovado que ofrece 174 kilómetros para senderismo y 175 kilómetros para cicloturismo, distribuidos en nueve etapas principales, con tramos alternativos que suman 46 kilómetros adicionales.

El Camín de los Santuarios recorre once concejos siguiendo antiguas vías que conectaban Oviedo con el oriente asturiano y la comarca cántabra de Liébana. Este trazado, documentado históricamente, pone en valor un extraordinario patrimonio cultural y natural, con elementos destacados como:

Bienes de Interés Cultural (BIC), como la Catedral de Oviedo o el Palacio de Meres, en Siero. Elementos del Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias, como El Puentón de Cangas de Onís o la Iglesia de San Pedro de Alles. Lugares emblemáticos como el Santuario de Covadonga, el Monasterio de San Pedro de Villanueva y la Iglesia de San Pedro de Plecín, del siglo XII.