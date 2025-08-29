Benia, sede de los "Juegos Olímpicos" rurales: estos son los ganadores

Carlota Fernández Asprón y Raúl Bobia Moral son la zagala y el zagal de las Fiestas del segador, que se celebran estos días en Benia (Onís). Este jueves fue el día grande y hubo romería asturiana, con desfile de carros del país y reparto de la parva, todo ello amenizado por la Banda de Gaitas de Onís y la Agrupación Coral Ecos de Onís, por la mañana. Después hubo comida campestre, juegos infantiles y los juegos rurales de la fiesta del segador, con carrera de sacos, carrera de madreñas, concurso de cabruñáu de guadaña, concurso de siega, levantamiento de sábanu y tiros de cuerda. La celebración finalizó con una verbena, con "Puzzle" y "Límite".

Las clasificaciones de algunas de las disciplinas de los "juegos olímpicos" rurales disputados en Benia fueron:

Levantamiento de sábanu

1. Ángel García Rama

2. Rubén Carriedo

3. David García Cimentada

Carrera de sacos

1. Edier Viveros

2. Dario Martínez Díaz

3. Ralf Andrews

Carrera de madreñas

1. Iván Fernández

2. David García Cimentada

3. Edier Viveros

Carros

1. Ángel Díaz Caneja

2. Ignacio Rodríguez Pérez

Cabruñu de guadaña

1. Ángel Sánchez Campillo

2. Antonio Sánchez Campillo

3. Ángel Díaz Caneja

4. Ángel Sánchez Sánchez

Las celebraciones concluirán este sábado 30, con concursos de sidra casera y tortillas y la subida al Cuetu Grande.