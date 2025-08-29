Benia, sede de los "Juegos Olímpicos" rurales: estos son los ganadores
Carlota Fernández Asprón y Raúl Bobia Moral, elegidos zagala y zagal de las Fiestas del segador
Carlota Fernández Asprón y Raúl Bobia Moral son la zagala y el zagal de las Fiestas del segador, que se celebran estos días en Benia (Onís). Este jueves fue el día grande y hubo romería asturiana, con desfile de carros del país y reparto de la parva, todo ello amenizado por la Banda de Gaitas de Onís y la Agrupación Coral Ecos de Onís, por la mañana. Después hubo comida campestre, juegos infantiles y los juegos rurales de la fiesta del segador, con carrera de sacos, carrera de madreñas, concurso de cabruñáu de guadaña, concurso de siega, levantamiento de sábanu y tiros de cuerda. La celebración finalizó con una verbena, con "Puzzle" y "Límite".
Las clasificaciones de algunas de las disciplinas de los "juegos olímpicos" rurales disputados en Benia fueron:
Levantamiento de sábanu
1. Ángel García Rama
2. Rubén Carriedo
3. David García Cimentada
Carrera de sacos
1. Edier Viveros
2. Dario Martínez Díaz
3. Ralf Andrews
Carrera de madreñas
1. Iván Fernández
2. David García Cimentada
3. Edier Viveros
Carros
1. Ángel Díaz Caneja
2. Ignacio Rodríguez Pérez
Cabruñu de guadaña
1. Ángel Sánchez Campillo
2. Antonio Sánchez Campillo
3. Ángel Díaz Caneja
4. Ángel Sánchez Sánchez
Las celebraciones concluirán este sábado 30, con concursos de sidra casera y tortillas y la subida al Cuetu Grande.
- El Alcalde de Siero, sobre la expulsión de un menor del mercado de ganados: 'Es una cuestión de seguridad; este año ya hubo dos accidentes por cornadas
- Muere un conocido empresario cántabro al despeñarse en una ruta de los Picos de Europa
- Balcones del paraíso: La Farrapona, el mirador que flota en el aire
- La piscina municipal repleta de niños, una “explosión” junto a ella y “olor a gasolina”: así se originó el gran incendio de Ibias, 'el que más preocupa' en Asturias
- Las gangas que la Seguridad Social subasta en Asturias: un piso en la céntrica calle Matemático Pedrayes de Oviedo por menos de 30.000 euros
- Ni insultos a Pedro Sánchez de la afición azul ni cánticos racistas a Vinicius: esta es la verdad de lo que pasó en el Tartiere durante el Oviedo-Real Madrid
- Fracasa el ensayo nacional de la jornada laboral de cuatro días como el que hará Asturias
- Pablo Vázquez, concejal de Festejos de Laviana: 'Es falso que las embarcaciones del Descenso Folklórico del Nalón se hagan en Valencia