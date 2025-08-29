Detectan restos fecales en dos playas de Llanes: "El Ayuntamiento y el Principado ponen en riesgo la salud de los usuarios", denuncia la Coordinadora Ecoloxista

"El Ayuntamiento de Llanes y el Principado ponen en riesgo la salud de los usuarios de la playa de Poo (Po) y El Sablon, tras aparecer contaminación por Enterococo intestinal y Escherichia coli. De acuerdo a los datos oficiales de la Consejería de Salud del Gobierno de Asturias las 2 playas presentaban el estado 'agua no recomendable para el baño'", ha alertado la Coordinadora Ecoloxista d'Asturies.

Según el colectivo denunciante, no se trata de un problema puntual sino de "un problema que perdura en el tiempo y que vuelve todos los veranos a sacar el grave problema de vertidos y mal saneamiento que tenemos con las aguas residuales urbanas en las épocas veraniegas con una importante carga de vertido, más en Llanes donde hay una evidente saturación del sistema, con alivios continuos".

La playa de Poo ya estuvo cerrada este verano

En el caso de Poo, de confirmarse los resultados, sería la segunda vez que se cierra por contaminación la playa este verano.

La Coordinadora destaca que en Asturias se prohíbe el baño, por razones de protección de la salud de los bañistas como consecuencia de una detección de una calidad sanitaria deficiente de las aguas de baño. No obstante, en las aguas de baño asturianas solo se controlan dos parámetros microbiológicos (Enterococo intestinal y Escherichia coli), el resto de contaminantes posibles no se controlan, destaca el colectivo.

"Es por lo que hemos pedido al Ayuntamiento, al Principado el control de los vertidos que se puedan dar en las playas para evitar nuevas situaciones de contaminación de las aguas", ha finalizado la Coordinadora Ecoloxista.