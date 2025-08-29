¿Por qué licita la rehabilitación de una capilla el Ayuntamiento Llanes?

El Ayuntamiento de Llanes ha sacado a licitación los trabajos de reparación y refuerzo estructural de la capilla de Las Nieves, en la localidad de Po (Poo). Lo hace por procedimiento abierto simplificado y tramitación ordinaria, con un presupuesto base de licitación de 140.331,36 euros, y un plazo para la presentación de ofertas que se extiende hasta el próximo 11 de septiembre. La razón por la que el Ayuntamiento de Llanes ha licitado la rehabilitación de la capilla es que su titularidad es municipal (anteriormente fue privada).

El proyecto para la capilla de Las Nieves, ahora en licitación, consiste básicamente en el desmontaje de las cubiertas actualmente arruinadas, la consolidación de los muros mediante el uso de resinas expansivas, y la construcción de una nueva cubierta con vigas y pontones de madera laminada e igual configuración a la cubierta original, con cerramiento de tablones de madera, aislamiento y tableros hidrófugos.

Plazo de ejecución: seis meses

Además, se picará el mortero de cemento de la fachada y del interior, que no es el original, y se sustituirá por un mortero de cal que se pintará con pintura mineral a base de silicato de potasio. El plazo previsto para la ejecución de los trabajos es de seis meses.

La cubierta de la nave central de la edificación sufrió un desplome en noviembre de 2020 debido a las lluvias y al estado de deterioro de la estructura, lo que obligó a instalar una cubierta provisional con pontones de madera y tablero fenólico protegidos por un toldo.

Bien patrimonial

La capilla de Las Nieves tiene una sola planta (excepto en la parte trasera que dispone de un altillo de acceso al bajocubierta sobre las bóvedas), consta de una única nave entre dos muros de carga, y está formada por tres cuerpos: pórtico, nave y un testero que engloba la cabecera y una sacristía posterior. Cuenta con una superficie construida de 152,71 metros cuadrados y una superficie útil de 94,51 metros cuadrados, y se encuentra incluida en el Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Asturias, IPAA.