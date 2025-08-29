El PP exige al Principado el cambio integral del sistema eléctrico del colegio de Posada de Llanes

La concejala de Educación del Ayuntamiento de Llanes, Aurora Aguilar, del Partido Popular (PP), ha solicitado a la consejera de Educación, Eva Ledo, una reunión "urgente" para reiterar la "necesidad" del cambio integral del sistema eléctrico del colegio público Valdellera, en Posada de Llanes.

Tal como ha explicado Aguilar, "llevamos años pidiendo al Gobierno de Adrián Barbón que ejecute el proyecto, que ya había redactado el propio Ayuntamiento, para poder cumplir con la normativa y, sobre todo, para dar un servicio acorde a las necesidades del centro educativo".

Ausencia de respuestas

Ante la ausencia de respuestas "y después de tanto tiempo, hemos tenido que hacer un modificado del proyecto, adaptando los precios que inicialmente se contemplaban". Así, "el montante total para hacer un cambio de instalación asciende a 201.000 euros, una cifra superior a la de hace unos años. Si se hubiera ejecutado en tiempo y forma nos hubiéramos ahorrado un buen montante de dinero público", subraya la edil.

No es la primera vez que el Gobierno local contacta con la Consejería por este asunto, la última vez, de hecho, fue el pasado mes de julio "con la vista puesta en el inicio del curso escolar, en apenas unos días".

"Falta de respeto"

Ante la falta de respuesta "ni positiva, ni negativa" la responsable popular considera que "existe una falta de respeto" para con el Ejecutivo llanisco. En la reunión solicitada se planteará que el departamento regional de Educación "cofinancie al 50% la obra del cambio de sistema eléctrico tal como ha hecho en otros centros educativos, como el de Cancienes".