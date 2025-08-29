El PSOE apoya "la voluntad de recuperar el Cine Colón como espacio público"

"El Cine Colón no es un inmueble más en el casco urbano: es un espacio profundamente ligado a la historia reciente de Cangas de Onís y a la memoria emocional de sus vecinos", señaló ayer la secretaria general de la Agrupación Socialista de Cangas de Onís, Vanesa González. El PSOE, lo mismo que el PP, ha apoyado la campaña de recogida de firmas impulsada por el equipo de gobierno a favor de la adquisición de ese emblemático edificio, que ha quedado en el aire al anular la operación los tribunales tras un recurso de Vox.

"Durante décadas (el Cine Colón) fue un punto de encuentro intergeneracional, un lugar donde compartir cultura, ocio y comunidad. Su valor simbólico y social es incuestionable, y su recuperación supondría no solo preservar un edificio emblemático, sino abrir la puerta a un proyecto cultural vertebrador, con capacidad para dinamizar la vida local, generar oportunidades y reforzar la identidad del concejo", indicó la líder de los socialistas cangueses, que respaldaron la adquisición del inmueble en la votación plenaria celebrada el 30 de julio de 2024.

Vanesa González entiende que exista "un interés ciudadano legítimo por recuperar el Colón para el uso público", y valoró positivamente "que muchos vecinos quieran implicarse a través de una campaña de firmas que, más allá de lo administrativo, refleja una voluntad colectiva de cuidar y proteger lo que sienten como suyo".

Consecuencias importantes

"Ahora bien –continuó–, cuando se abordan operaciones de esta magnitud con recursos públicos, es imprescindible que todo se haga bien y con rigor legal". En este sentido, apuntó que la reciente sentencia judicial que anuló la compraventa fue consecuencia "de una omisión administrativa –la falta de un informe preceptivo de Patrimonio Cultural– que, aunque evitable, ha tenido consecuencias importantes. Este defecto de forma dio a Vox la oportunidad de recurrir y frenar el proceso", expuso.

En opinión de Vanesa González, resulta "evidente" que la responsabilidad de que todo esto ocurriera corresponde "a quienes tienen la obligación de garantizar una tramitación impecable", en lo que pareció una frase dirigida al equipo de gobierno y a los servicios técnicos y jurídicos municipales, que no se percataron del error.

Respeto a la legalidad

"Lo sucedido no solo ha paralizado el proyecto, sino que ha generado confusión entre los vecinos y ha facilitado que una formación política que, con frecuencia, prioriza la confrontación y la división, aproveche cualquier resquicio para bloquear iniciativas que benefician al conjunto de la ciudadanía", ha apuntado la mandataria socialista, en referencia a Vox.

"Aunque no formamos parte del gobierno local, hemos apoyado, y seguimos apoyando, la voluntad de recuperar el Cine Colón como espacio público", destacó Vanesa González. "Pero lo hacemos desde una posición clara: con respeto a la legalidad, con responsabilidad institucional y anteponiendo siempre el interés general a cualquier cálculo partidista", matizó.

En su opinión, los errores deben "asumirse y corregirse". "Pero también creemos que no hay que renunciar a un proyecto que tiene sentido social, cultural y estratégico para Cangas de Onís, siempre que se haga bien", añadió. Vanesa González recordó asimismo que el compromiso político "no puede descansar solo en la voluntad popular", ya que "requiere gestión eficaz, responsabilidad institucional y cumplimiento estricto de la legalidad".

Altura de miras

El mensaje final de Vanesa González fue que el PSOE de Cangas de Onís "seguirá actuando con seriedad, con altura de miras y con una prioridad clara: proteger el patrimonio común sin renunciar a los principios que deben regir toda acción pública. Porque la cultura y el interés general no se defienden con palabras, se defienden haciendo bien las cosas".

El Cine Colón fue adquirido por el Ayuntamiento de Cangas de Onís el 30 de julio de 2024, por 855.000 euros, una cantidad que Vox califico de "derroche" y que fue una de las razones –no la única– de su recurso judicial. La operación se corroboró ante el notario de la localidad, Juan Sobrino González, el 16 de septiembre pasado. El equipo de gobierno dispone de un informe de los servicios municipales que valora el edificio en 870.000 euros, mientras que otro informe que Vox aportó durante el juicio lo valora en 400.000 euros. La jueza anuló en julio la compraventa. La sentencia es firme y debe ejecutarse, a más tardar, el 9 de septiembre.