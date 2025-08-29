Ya hay fecha para la reapertura de la ruta del Cares (solo de la zona asturiana), tras los incendios

La ruta del Cares abrirá parcialmente a partir de este sábado, en principio solo en la zona asturiana, según ha desvelado el alcalde de Cabrales, Jose Sánchez (PSOE). La senda que une Poncebos, en Cabrales, con Caín (León) llevaba 18 días cerrada, desde el pasado 12 de agosto, por motivos de seguridad: el riesgo de desprendimientos de piedras debido al incendio declarado en esa zona del parque nacional de los Picos de Europa.

El hecho de que se reabra únicamente la zona asturiana de la ruta obliga a los senderistas a avanzar únicamente hasta Los Collados. "Recorrido solo de ida hasta el punto de corte total señalado (Los Collados). Retorno obligatorio desde este punto", han señalado las autoridades del parque nacional.

Abre un tramo de 3 kilómetros

El mensaje de las autoridades es el siguiente: "En seguimiento por la Guardería de Medio Natural. Mañana, sábado, 30 de agosto, está prevista la apertura de un tramo de 3 kilómetros de la Ruta del Cares, hasta Los Collados. Estará señalizado y contará con personal que proporcionará información de seguridad a todos los visitantes. A partir de ese momento se procederá a la revisión continua de las rocas en todo el trazado, con la intención de que la ruta esté completamente transitable lo más pronto posible".

El anuncio de las autoridades. / LNE

El cierre de la ruta, que recibe cada año a más de 200.000 visitantes, lo que la convierte en una de las más transitadas de España, ha supuesto un auténtico "desastre económico" para la hostelería y el comercio del concejo de Cabrales. De hecho, la Asociación de Empresarios de los Picos de Europa, Incatur, celebró este jueves una reunión a la que asistieron representantes de más de 25 empresas del concejo cabraliego y en la que reclamaron saber cuándo se reabriría la ruta del Cares.

Un rayo originó el incendio

El fuego que obligo a cerrar la senda del Cares, una de las más espectaculares del norte de España, se originó el pasado día 11, en las inmediaciones de la localidad de Camarmeña, situada justo encima de Poncebos. Según todos los indicios, la causa del fuego fue un rayo de las tormentas que registro la zona aquellos días. El fuego arrasó buena parte de los puertos de Cabrales y Onís y llego a las puertas de Caín, lo que unido a otro incendio registrado al sur de esta localidad, obligo a ordenar su desalojo. Parte del vecindario se negó a abandonar el pueblo.

Imagen de archivo de tres excursionistas en la zona leonesa de la ruta del Cares. / Ramón Díaz

En la zona castellano-leonesa del parque nacional, siguen cerradas algunas sendas, entre ellas la del Cares, desde el pasado día 12, cuando, por decisión del CECOPI de aquella provincia, "y ante la gravedad de la situación de incendios forestales, se prohibió "toda actividad de montaña"; entre otros en los municipios de Oseja de Sajambre y Posada de Valdeón, ambos incluidos íntegramente dentro del parque nacional de los Picos de Europa. "Ello afecta a todas las rutas de montaña, incluidas la Ruta del Cares y la Ruta del Arcediano", indico el Ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco.