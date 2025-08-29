Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Reclaman detectores de velocidad en las travesías de la N-625 Prestín (Parres) y Santillán (Amieva)

El vial registra mucho tráfico al ser la principal comunicación del oriente de Asturias con la provincia de León

La travesía de Prestín, en Parres.

La travesía de Prestín, en Parres. / J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

Cangas de Onís

Vecinos de Prestín (Parres) y Santillán (Amieva), sugieren la instalación de detectores de velocidad con pantalla informativa LED, en la carretera N-625 (antaño denominada León-Santander por Cangas de Onís), en el marco de las medidas de mejora de la seguridad vial en zonas rurales y travesías urbanas, tal como se hizo hace escasas fechas en la ribereña localidad de Les Roces, en término municipal de Cangas de Onís.

Además, se trata de un vial con elevado tráfico, no solo en plena temporada veraniega, pues, es la principal comunicación de la comarca suroriental del Principado de Asturias con la vecina comunidad autónoma de Castilla y León.

