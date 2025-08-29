Reclaman detectores de velocidad en las travesías de la N-625 Prestín (Parres) y Santillán (Amieva)
El vial registra mucho tráfico al ser la principal comunicación del oriente de Asturias con la provincia de León
Vecinos de Prestín (Parres) y Santillán (Amieva), sugieren la instalación de detectores de velocidad con pantalla informativa LED, en la carretera N-625 (antaño denominada León-Santander por Cangas de Onís), en el marco de las medidas de mejora de la seguridad vial en zonas rurales y travesías urbanas, tal como se hizo hace escasas fechas en la ribereña localidad de Les Roces, en término municipal de Cangas de Onís.
Además, se trata de un vial con elevado tráfico, no solo en plena temporada veraniega, pues, es la principal comunicación de la comarca suroriental del Principado de Asturias con la vecina comunidad autónoma de Castilla y León.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El Alcalde de Siero, sobre la expulsión de un menor del mercado de ganados: 'Es una cuestión de seguridad; este año ya hubo dos accidentes por cornadas
- Muere un conocido empresario cántabro al despeñarse en una ruta de los Picos de Europa
- Balcones del paraíso: La Farrapona, el mirador que flota en el aire
- La piscina municipal repleta de niños, una “explosión” junto a ella y “olor a gasolina”: así se originó el gran incendio de Ibias, 'el que más preocupa' en Asturias
- Las gangas que la Seguridad Social subasta en Asturias: un piso en la céntrica calle Matemático Pedrayes de Oviedo por menos de 30.000 euros
- Ni insultos a Pedro Sánchez de la afición azul ni cánticos racistas a Vinicius: esta es la verdad de lo que pasó en el Tartiere durante el Oviedo-Real Madrid
- Fracasa el ensayo nacional de la jornada laboral de cuatro días como el que hará Asturias
- Pablo Vázquez, concejal de Festejos de Laviana: 'Es falso que las embarcaciones del Descenso Folklórico del Nalón se hagan en Valencia