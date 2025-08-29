Trail del Infiernu, la nueva carrera que recorrerá los acantilados de Ribadesella de los que toma el nombre
La salida será en la villa riosellana, a las 10:30 horas de este sábado
La primera edición del Trail del Infiernu se disputará el próximo 6 de septiembre. La salida será en el Paseo de la Grúa de la villa de Ribadesella a las 10:30 horas. La prueba constará de dos distancias; una de 11 kilómetros de recorrido, con 450 metros de desnivel positivos, y otra de 21 kilómetros, con un desnivel de 700 metros positivos. Ambas distancias discurrirán por la costa riosellana siendo la mayor parte del recorrido por los caminos y acantilados del Infiernu.
Entre las 10:30 y las 11:15 horas habrá un "peque trail", en el que podrán participar los menores de 16 años. La carrera contará con la presencia de 400 participantes de casi todas las provincias españolas, además de un buen número de atletas locales y regionales. Más de una tercera parte de las inscritas son mujeres.
Los participantes dispondrán de varios avituallamientos repartidos por ambos recorridos, además de uno grande en la línea de llegada. En cuanto a los trofeos, serán premiados los tres primeros y las tres primeras de cada categoría, así como el primer y la primera atleta local.
El dispositivo de organización estará compuesto por casi 50 voluntarios, Policía Local de Ribadesella y Protección Civil de Ribadesella. El club Ribadesella Trail Run agradece el apoyo recibido del Ayuntamiento de Ribadesella, así como el de todos los patrocinadores.
