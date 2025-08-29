Vandalización de señales en Cangas de Onís

Deplorable imagen en un entorno privilegiado y de especial protección como es el área del puente "romano", tanto en la parte de Cangas de Onís como en término municipal de Parres. Y es que, una vez más, gran parte de los postes y paneles de señalización que se ubican en esa zona del monumento nacional vuelvan a estar petadas de decenas de pegatinas adhesivas colocadas a lo largo de la temporada estival por turistas y visitantes.

Uno de los paneles afectados. / J. M. Carbajal

Si bien el Ayuntamiento de Cangas de Onís ya actuó en otras ocasiones para retirar y limpiar algunos de los paneles, en el ámbito de sus competencias, la realidad es que abundan por doquier. Una moda que deben erradicar las autoridades en pro de una ciudad limpia y más cuando se trata de zonas que disponen de cámaras de vigilancia.