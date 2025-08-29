Vandalización de señales en Cangas de Onís
Postes y paneles, llenos de pegatinas en el entorno del puente "romano"
Deplorable imagen en un entorno privilegiado y de especial protección como es el área del puente "romano", tanto en la parte de Cangas de Onís como en término municipal de Parres. Y es que, una vez más, gran parte de los postes y paneles de señalización que se ubican en esa zona del monumento nacional vuelvan a estar petadas de decenas de pegatinas adhesivas colocadas a lo largo de la temporada estival por turistas y visitantes.
Si bien el Ayuntamiento de Cangas de Onís ya actuó en otras ocasiones para retirar y limpiar algunos de los paneles, en el ámbito de sus competencias, la realidad es que abundan por doquier. Una moda que deben erradicar las autoridades en pro de una ciudad limpia y más cuando se trata de zonas que disponen de cámaras de vigilancia.
- El Alcalde de Siero, sobre la expulsión de un menor del mercado de ganados: 'Es una cuestión de seguridad; este año ya hubo dos accidentes por cornadas
- Muere un conocido empresario cántabro al despeñarse en una ruta de los Picos de Europa
- Balcones del paraíso: La Farrapona, el mirador que flota en el aire
- La piscina municipal repleta de niños, una “explosión” junto a ella y “olor a gasolina”: así se originó el gran incendio de Ibias, 'el que más preocupa' en Asturias
- Las gangas que la Seguridad Social subasta en Asturias: un piso en la céntrica calle Matemático Pedrayes de Oviedo por menos de 30.000 euros
- Ni insultos a Pedro Sánchez de la afición azul ni cánticos racistas a Vinicius: esta es la verdad de lo que pasó en el Tartiere durante el Oviedo-Real Madrid
- Fracasa el ensayo nacional de la jornada laboral de cuatro días como el que hará Asturias
- Pablo Vázquez, concejal de Festejos de Laviana: 'Es falso que las embarcaciones del Descenso Folklórico del Nalón se hagan en Valencia