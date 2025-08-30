Cuatrocientos fieles asistien al inicio de la novena a la Santina, en Covadonga

Alrededor de 400 personas asistieron en la tarde de este sábado, a la primera misa del novenario a la Santina, en el santuario de Covadonga, predicada por el palentino Manuel Sánchez Monge, obispo emérito de Santander, que tuvo lugar en la basílica del Real Sitio, concelebrada por Jesús Sanz Montes, arzobispo de Oviedo; y David Cueto, abad de Covadonga. El lema de la novena de este año es "María, Reina de la esperanza", en torno al Jubileo de la Esperanza que se está celebrando en este 2025.

Tras la misa se llevó a cabo la tradicional procesión de la imagen de Nuestra Señora de Covadonga, en andas, a hombros de miembros de la Asociación de Veteranos Boinas Verdes COE-71 (Oviedo) y COE-72 (Gijón), así como también de la Asociación de Veteranos Boinas Verdes de León y de la Asociación de Veteranos Boinas Verde del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) VI de Galicia. Además, también tomaron parte en la procesión, muy emotiva y con un tiempo espléndido, efectivos de Protección Civil de Cangas de Onís. El programa de la Novena será el siguiente:

31 de agosto

"Esperanza de los que anuncian el Evangelio", a cargo de D. José Julio Velasco Bolaño, Vicario Episcopal de Oviedo-Centro y párroco de la unidad parroquial (UP) de Posada de Llanera.

1 de septiembre

"Puerta de la esperanza", con D. Constantino Bada Prendes, párroco de la UP de Corvera.

2 de septiembre

"Esperanza en lo cotidiano", a cargo de D. José Manuel Antuña, Capellán del Colegio de Fomento Los Robles-Peñamayor.

3 de septiembre

"Maestra de la esperanza", por D. José Antonio Bande García, Rector del Seminario Metropolitano de Oviedo.

4 de septiembre

"Esperanza de las familias", a cargo de D. José Luis Pascual Arias, Delegado episcopal de Familia y Vida y párroco de los Santos Apóstoles de Oviedo.

5 de septiembre

"Esperanza en la oración", con P. Roberto Gutiérrez González, Prior de los Carmelitas y presidente de CONFER Asturias.

6 de septiembre

"Esperanza de los marginados", a cargo de D. Diego Macías Alonso, párroco in solidum moderador de la UP de Cangas de Onís..

7 de septiembre

"Hogar de los que esperan", por D. David Cueto Rodríguez, Abad de Covadonga.

La novena tendrá lugar en la Basílica del Santuario, todos los días a las seis de la tarde, con la celebración de la Eucaristía. A continuación se rezará el Santo Rosario en procesión con la imagen de la Santina hasta la Cueva, donde se cantará la Salve y el himno a la Virgen de Covadonga. Los actos serán retransmitidos a diario en directo a través del canal de YouTube 24 horas.

8 de septiembre

Festividad de Nuestra Señora de Covadonga, Eucaristía presidida por Mons. Jesús Sanz Montes, Arzobispo de Oviedo, a las 12.00 horas y retransmitida para toda España, en directo, a través del canal TreceTV, celebración a la que no asistirá por segundo año consecutivo el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón.

Este año la ofrenda a la Santina correrá a cargo del Seminario Metropolitano de Oviedo.