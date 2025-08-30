Empresarios de Cabrales, Incatur y vecinos de Valdeón aplauden la reapertura parcial de la Ruta del Cares

Las gestiones realizadas desde la Asociación de Empresarios de la Comarca de los Picos de Europa, Incatur, junto con los empresarios del concejo de Cabrales y vecinos del leonés Valle de Valdeón han dado sus frutos, consiguiendo la reapertura parcial de la Ruta del Cares, uno de los principales recursos turísticos del parque nacional de los Picos de Europa.

"La reapertura se produce con las mismas garantías de seguridad que antes de los incendios, lo que confirma que la Ruta del Cares apenas resultó afectada. Este logro se produce tras la reunión celebrada ayer en Arenas de Cabrales, convocada por Incatur, en la que se acordó trasladar de manera conjunta la solicitud de revisión y reapertura del sendero a las administraciones competentes", señalaron desde la asociación de empresarios.

Reactivación turística

Asimismo, la decisión adoptada viene a coincidir, además, "con el levantamiento, este sábado, de la suspensión de las actividades de montaña en Castilla y León, lo que permitirá la normalización del uso de la Ruta del Cares y la reactivación de la actividad turística en ambos lados" de la Garganta Divina.

Desde Incatur valoran muy positivamente esta rápida respuesta institucional y destacan la importancia de la colaboración entre empresarios, vecinos y administraciones para garantizar la seguridad de la Ruta del Cares y preservar el "paraíso natural". Una responsabilidad colectiva que convierte a la ciudadanía, según el colectivo empresarial, en los auténticos “Guardianes del Paraíso".

182 asociados

La Asociación de Empresarios de los Picos de Europa (Incatur), cuenta con 182 establecimientos asociados de todos los sectores: alojamientos, hostelería, turismo activo, comercio y otros profesionales cuyo objetivo es la promoción turística y la mejora de la rentabilidad empresarial. Del mismo modo, siempre apoyando a los empresarios, trabaja para fortalecer el sector y la economía local.