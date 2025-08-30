Ni El Fitu en Caravia ni la Providencia en Gijón: este es el mirador de Asturias que parece llevarte al cielo

Ni el mirador del Fitu en Caravia ni el de la Providencia en Gijón. En Llanes hay un mirador espectacular a la vez que desconocido (no es el de la playa El Sablón ni tampoco el de Torimbia) que parece llevarte al cielo. Hablamos del mirador de la Boriza, que ofrece unas increíbles vistas entre las playas Andrín y Ballota.

Se trata de una plataforma de escaleras, elevada sobre los acantilados unos diez metros, que a medida que vas subiendo bien parece que vas a tocar el cielo. Según la influencer @mamadelnorte, que propone planes para familias, este mirador "te deja sin aliento". "Desde aquí puedes contemplar las playas de Andrín y Ballota, el islote de Castro Ballota y, si el día está despejado, los majestuosos Picos de Europa", asegura. Desde allí también puedes tener unas buenas postales de Llanes y la Sierra del Cuera.

Además de su belleza natural, apunta, "este mirador fue escenario de la película ‘El Abuelo’, dirigida por el asturiano de adopción José Luis Garci, lo que le da un encanto cinematográfico único".

Cómo llegar

Para llegar hasta allí, hay que tomar la carretera LL-2 desde Llanes, por Cué o por Andrín. En ambos casos hay una señal que indica el mirador y en la que arranca una pista de tierra que lleva a un pequeño aparcamiento. El resto del camino hay que hacerlo a pie. Son unos 220 metros de estrecho sendero entre abundante vegetación. Durante este camino, y antes de llegar al mirador, el turista tendrá unas vistas impresionantes de la playa de Ballota.

Parte de la costa llanisca contemplada desde el mirador, con la playa de AndrÃ­n en primer tÃ©rmino. / ANA PAZ PAREDES

En mitad de la nada, unas escaleras conducen al cielo. Y lo que te encontrarás desde allí arriba te dejará boquiabierto. El oriente asturiano en esencia pura. Aguas cristalinas y verdosas, montañas imponentes, verde vegetación...

Impresionante

Los turistas se rinden al mirador de la Boriza. "Enclave espectacular, desde donde ver tanto la Playa de la Ballota como de Andrín. Merece mucho la pena dar un paseo hasta el mirador y ver parte de la costa de Llanes y alrededores", escribe uno en el portal Tripadvisor. "En Llanes el Mirador de La Boriza es uno de los puntos más desconocidos, donde muchos turistas la conocen porque se la encuentran de casualidad. Una gran vista de la costa de Llanes en general, y de las Playas de la Ballota y Andrín en particular", comenta otro. "Desde él se tiene una panorámica del mar Cantábrico tanto al este como al este magnífica, además de estar a unos 40 o 50 metros sobre el nivel del mar", apunta otro visitante.