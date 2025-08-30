Isabel Díaz Ayuso se da un baño de masas en Ribadesella: "Me encanta Asturias, es una tierra única"

"Me encanta Asturias, es una tierra única", asegura la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que este sábado se dio un auténtico baño de masas en Ribadesella, donde se encontró con decenas de fans y con una "hater". Alabó a los asturianos, que son "muy amables", y la gastronomía regional, que califica de "fantástica".

Después de pasar la noche del viernes en el hotel La Palma, en Llanes, tras participar en el acto de entrega del premio "Tomás Antuña" al centro Don Orione, la líder del PP madrileño partió a primera hora de la mañana para Ribadesella. En el hotel Villa Rosario, grabó un podcast junto al presidente de los populares asturianos, Álvaro Queipo. Y, tras recibir varios regalos del alcalde local, Paulo García, y del establecimiento hotelero, recorrió parte del paseo de Santa Marina, hasta el puerto deportivo.

Muchos fans y una "hater"

Un paseo que a paso tranquilo se puede hacer en menos de diez minutos, se prolongó durante más de una hora y media. A cada paso que daba, Ayuso era requerida para una foto o para una charla. Todo fueron piropos, alabanzas y parabienes, excepto en un caso: una mujer pasó a su lado exclamando: "¡Qué asco, huele a la derecha más rancia!". Fue la excepción.

Isabel Díaz Ayuso se paró a hablar y se hizo fotos con todo aquel que se lo pidió. Es más, llegó a entrar en una vivienda situada en primera línea de playa, invitada por su propietaria y varias amigas. Quedó demostrado que a la presidenta madrileña le gustan los bebés y los niños. No dudó en pararse a ver e incluso a hablar con varios. También le gustan los perros. Pero, sobre todo, el contacto con la gente.

Cambio de recorrido

Hubo un cambio de recorrido. En un primer momento, estaba previsto que Díaz Ayuso y sus acompañantes pasearan desde el hotel Villa Rosario hasta la zona de la rula, en el puerto pesquero, al otro lado de la ría del Sella, pero el retraso acumulado era tal que finalmente solo se avanzó hasta el puerto deportivo.

Fotos de rigor junto a la playa, otra tanda al lado de la zona portuaria, saludos, besos y abrazos de despedida, y a eso de las dos menos cuarto de la tarde, Isabel Díaz Ayuso, abandonó Ribadesella, mientras el regidor la animaba a volver cuanto antes. Minutos después, marchaban también Álvaro Queipo y la secretaria general del PP de Asturias, Beatriz Llaneza.

"Deseando el cambio político en Asturias"

En su perfil de Instagram dejó un mensaje sobre su visita a Asturias. "Gracias a los vecinos de Ribadesella, a Álvaro Queipo y a su alcalde Paulo García por su amabilidad y hospitalidad. Deseando el cambio político en Asturias para que lleguen muchas más oportunidades a los jóvenes, a los autónomos… A todos. Es una tierra única".

Quienes pasaron estos dos últimos días cerca de ella destacan su cercanía y su amabilidad con todo el mundo. Un ejemplo: tras la cena celebrada en Llanes en la noche del viernes, con 287 comensales (el cubierto a 45 euros), la presidenta de la Comunidad de Madrid quiso tomarse una foto con todos los camareros y camareras. También se paró un rato para charlar, agachada, con una persona en silla de ruedas. Lo mismo hizo para hablar con varios niños.